Шашлыкам не помешает. Синоптики спрогнозировали погоду на майские праздники

«Пока мы можем говорить лишь о каких-то тенденциях, о каком-то изменении температуры к этому времени и об изменении погодных условий. Предварительно прогноз говорит о том, что первая часть майских праздников будет более теплой и более сухой, а вторая часть более дождливая и относительно прохладная», - отметил он.

При этом специалист рассказал, что особых холодов все равно не ожидается. Шашлыкам погода не помешает, заверил он.

«Вы знаете, на готовку шашлыков погода не должна влиять, потому что не особо это занятие зависит от погодных катаклизмов. Если мы решили это делать, то мы все равно будем это делать тогда, когда нам удобно. Но, учитывая, что какой-то особо холодной и ветреной погоды мы не ожидаем в майские праздники, то повторюсь, погода не должна повлиять на этот процесс», - подытожил Леус.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что аномальное тепло в центре Европейской части России было краткосрочным и не значит наступление преждевременного или более жаркого лета и неурожай.

