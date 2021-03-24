Пятницу предложили сделать третьим выходным для россиян

Хотя то, что глава партии, которое сейчас представляет большинство в Госдуме, Дмитрий Медведев, говорит об интересе к трудовой реформе со стороны власти. Но если бы решение принимал я, то третьим выходным стала бы именно пятница», - уточнил он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН он заявил, что дополнительный выходной в России не станет днем «для пива».





