Пятницу предложили сделать третьим выходным для россиян

На пресс-конференции НСН обсуждается вопрос преимуществ введения четырехдневной рабочей недели в России.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов в ходе пресс-конференции НСН назвал логичным увеличить выходные у российских тружеников за счет пятницы.

«Это все обсуждаемо. Но я думаю, логичнее всего сделать третий выходной в пятницу. Процесс очень длительный, еще, разумеется, немало воды утечет.

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Хотя то, что глава партии, которое сейчас представляет большинство в Госдуме, Дмитрий Медведев, говорит об интересе к трудовой реформе со стороны власти. Но если бы решение принимал я, то третьим выходным стала бы именно пятница», - уточнил он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН он заявил, что дополнительный выходной в России не станет днем «для пива».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-центр НСН
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