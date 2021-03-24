Пятницу предложили сделать третьим выходным для россиян
На пресс-конференции НСН обсуждается вопрос преимуществ введения четырехдневной рабочей недели в России.
Депутат Госдумы Сергей Вострецов в ходе пресс-конференции НСН назвал логичным увеличить выходные у российских тружеников за счет пятницы.
«Это все обсуждаемо. Но я думаю, логичнее всего сделать третий выходной в пятницу. Процесс очень длительный, еще, разумеется, немало воды утечет.
Хотя то, что глава партии, которое сейчас представляет большинство в Госдуме, Дмитрий Медведев, говорит об интересе к трудовой реформе со стороны власти. Но если бы решение принимал я, то третьим выходным стала бы именно пятница», - уточнил он.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН он заявил, что дополнительный выходной в России не станет днем «для пива».
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