Киберэксперт предупредил о риске удаления файлов из облака

Специалист рекомендует разделить данные на две группы. К первой отнести материалы, которые нельзя потерять ни при каких обстоятельствах. Вторую — черновики и файлы, утрата которых не критична, — можно хранить в облаке. При этом всегда нужно отслеживать информацию самого сервиса.



Щельцин объяснил, что некоторые предлагают выгодные цены, а затем сообщают о дополнительных условиях или вводят лимиты. Далее в течение 30 дней они могут ввести штрафы и удалить содержимое. Таких случаев за последние четыре года было немало, предупредил он.



Файлы первой группы эксперт советует хранить в облачных сервисах с высокой степенью защиты. Они дороже обычных, но гарантируют сохранность. Также такие данные лучше дублировать на внешних жестких дисках.



Ранее часть пользователей «Яндекса» уже жаловалась на временную потерю доступа к файлам.

