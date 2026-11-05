Киберэксперт предупредил о риске удаления файлов из облака
Глава АНО «Цифровые платформы» и киберэксперт Арсений Щельцин сообщил «Ленте.ру» о рисках удаления файлов из облачных хранилищ. По его словам, нужно следить за обновлениями сервисов.
Специалист рекомендует разделить данные на две группы. К первой отнести материалы, которые нельзя потерять ни при каких обстоятельствах. Вторую — черновики и файлы, утрата которых не критична, — можно хранить в облаке. При этом всегда нужно отслеживать информацию самого сервиса.
Щельцин объяснил, что некоторые предлагают выгодные цены, а затем сообщают о дополнительных условиях или вводят лимиты. Далее в течение 30 дней они могут ввести штрафы и удалить содержимое. Таких случаев за последние четыре года было немало, предупредил он.
Файлы первой группы эксперт советует хранить в облачных сервисах с высокой степенью защиты. Они дороже обычных, но гарантируют сохранность. Также такие данные лучше дублировать на внешних жестких дисках.
Ранее часть пользователей «Яндекса» уже жаловалась на временную потерю доступа к файлам.
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