Египет хорошо, а вакцинация лучше! Вирусолог предрек новую COVID-волну

«Ситуация в целом не так хороша, как может показаться. Я считаю, что нас ожидает следующая волна коронавируса из-за того, что мы плохо прививаемся. Кампания по вакцинации пока идет слабо. В целом, необходимо продолжать носить маски, соблюдать дистанцирование, не лезть в толпу, стараться вести себя в этом плане правильно. Я не одобряю все эти шашлыки массовые, выезды на природу большими компаниями на майские праздники в нынешних условиях», - подчеркнул специалист.



Ранее замглавы МИД Михаил Богданов завил, что в ближайшее время будет объявлено об открытии прямого авиасообщения с курортами Египта, чартеры будут летать в Хургаду и Шарм-Эш-Шейх. Точную дату дипломат не назвал. Инсайдерские источники говорят, что до конца майских праздников этого, скорее всего, не произойдет. Ориентировочно днём открытия называют 10 мая или вторую декаду последнего весеннего месяца.

