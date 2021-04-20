Египет хорошо, а вакцинация лучше! Вирусолог предрек новую COVID-волну

Анатолий Альтштейн в разговоре с «Радиоточкой НСН» призвал к бдительности, несмотря на анонсированное возобновление чартеров на египетские курорты.

Предстоящие возобновление прямого авиасообщения с курортами Египта не должно никого вводить в заблуждение - эпидемиологическая обстановка по коронавирусу непростая и расслабляться рано. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Туроператоры призвали открыть чартеры в Грецию и Египет

«Ситуация в целом не так хороша, как может показаться. Я считаю, что нас ожидает следующая волна коронавируса из-за того, что мы плохо прививаемся. Кампания по вакцинации пока идет слабо. В целом, необходимо продолжать носить маски, соблюдать дистанцирование, не лезть в толпу, стараться вести себя в этом плане правильно. Я не одобряю все эти шашлыки массовые, выезды на природу большими компаниями на майские праздники в нынешних условиях», - подчеркнул специалист.

Ранее замглавы МИД Михаил Богданов завил, что в ближайшее время будет объявлено об открытии прямого авиасообщения с курортами Египта, чартеры будут летать в Хургаду и Шарм-Эш-Шейх. Точную дату дипломат не назвал. Инсайдерские источники говорят, что до конца майских праздников этого, скорее всего, не произойдет. Ориентировочно днём открытия называют 10 мая или вторую декаду последнего весеннего месяца.

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Фото: egyptinrussia.com
ТЕГИ:АвиасообщениеКоронавирусЕгипет
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