На Солнце произошла сильнейшая почти за месяц вспышка

На Солнце зарегистрировали вспышку уровня M3.6 — самую сильную с 10 октября, то есть почти за четыре недели. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

Названа доза радиации, которую космонавт получает из-за солнечной вспышки

По данным специалистов, в абсолютных величинах событие скорее среднее, но заметно выделяется на фоне почти полного отсутствия подобных событий весь последний месяц.

Причем точка взрыва находится не так далеко от направления на Землю. Вспышка видна на снимках в линии H альфа как яркое пятно левее и чуть ниже центра диска, поэтому выброшенные облака плазмы способны долететь до планеты. Пока таких признаков не наблюдается.

Ученые задались вопросом, может ли это быть началом серии подобных явлений. По их первым оценкам, энергии у Солнца сейчас хватает лишь на одиночные взрывы. Вспышку зафиксировали в 21:33 по московскому времени. Площадь составляет почти 300 единиц.

При этом ее группа относится к высшему классу сложности Beta-Gamma-Delta. Если события продолжатся, это проявится в ближайшие часы.

Ранее Земля проходила через поток плазмы из корональной дыры.

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ФОТО: РИА Новости
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