Названы сферы, где женщины строят карьеру быстрее мужчин
Россияне считают, что шансы мужчин и женщин добиться успеха в найме примерно равны, однако идеальный начальник для большинства — мужчина 43 лет, сказала НСН Наталья Голованова.
Женщины могут быстрее занимать должности среднего звена, но до руководящих позиций обычно быстрее продвигаются мужчины, сказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Женщины за минувшие два года стали претендовать на руководящие должности в большем количестве сфер, показало исследование hh.ru. Так, в 2023 году доля резюме от женщин, претендующих на такие должности, превышала 50% в девяти профессиональных областях: управление персоналом, розничная торговля, наука и образование, медицина и фармацевтика, финансы и бухгалтерия, искусство и массмедиа, административный персонал, маркетинг и реклама, страхование. К 2025 году этот список расширился до 11 профессиональных сфер — добавились индустрия спорта, фитнеса и красоты и юриспруденция. Голованова отметила, что большей части россиян без разницы, какого пола их начальник.
«56% россиян считают, что шансы мужчин и женщин добиться успеха в найме примерно равны. 64% россиян верят в равные возможности мужчин и женщин для построения прибыльного бизнеса. 7 из 10 россиян все равно, какого пола их начальник. Но при этом идеальный начальник — это мужчина 43 лет. По данным исследований SuperJob, женщины могут быстрее занимать должности среднего звена, но до руководящих позиций мужчины обычно продвигаются быстрее», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, сферы финансов, HR, PR и рекламы могут похвастаться большим числом женщин-руководителей.
«На сегодняшний день женщин-начальников больше в сферах финансов, HR, а также PR и рекламы. В таких отраслях, как маркетинг, закупки, развитие и управление качеством пока что мужчин больше, однако доля женщин на руководящих позициях активно растет. Зарплатные ожидания женщин-архитекторов, маркетологов и эйчаров в Москве и Санкт-Петербурге выше, чем у мужчин. В производственной отрасли женщины конкурируют с мужчинами за должности и зарплаты в сферах охраны труда, контроля качества и защиты окружающей среды», — отметила Голованова.
HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян, в свою очередь, добавил, что средний разрыв зарплат между женщинами и мужчинами составляет 22%.
«Средний разрыв зарплат между мужчинами и женщинами находится на уровне 22%. Женщины часто становятся главврачами, директорами ресторанов, директорами по маркетингу. Также они занимают высокие должности в сферах АХО, бухгалтерии, клиентского сервиса», — добавил собеседник НСН.
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил НСН, что с каждым годом в России сокращается продолжительность рабочего дня, но это не связано с экономическим спадом.
