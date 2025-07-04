Офисных работников можно было бы отпускать пораньше с работы не только в пятницу, но и в другие дни недели на усмотрение руководства компании. Об этом в комментарии НСН заявил президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.

В Госдуме предложили закрепить «короткую пятницу» в законодательстве. Как отметил автор инициативы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сейчас в Трудовом кодексе возможность сокращения рабочего дня перед выходным никак не прописана. По данным Нилова, сейчас сокращенный на час рабочий день в пятницу практикуют только треть компаний в России. При этом он назвал данную меру одним из инструментов мотивации работников и повышения производительности труда.