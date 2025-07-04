Маются от безделья? Глава Superjob призвал сокращать рабочий день не только в пятницу

Алексей Захаров в комментарии НСН не увидел смысла в законодательном закреплении короткого рабочего дня перед выходным

Офисных работников можно было бы отпускать пораньше с работы не только в пятницу, но и в другие дни недели на усмотрение руководства компании. Об этом в комментарии НСН заявил президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.

В Госдуме предложили закрепить «короткую пятницу» в законодательстве. Как отметил автор инициативы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сейчас в Трудовом кодексе возможность сокращения рабочего дня перед выходным никак не прописана. По данным Нилова, сейчас сокращенный на час рабочий день в пятницу практикуют только треть компаний в России. При этом он назвал данную меру одним из инструментов мотивации работников и повышения производительности труда.

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«Всё на усмотрение работодателя, он может легко хоть в понедельник отпускать раньше, хоть всю неделю, трудовой кодекс ему не запрещает. В офисах сотрудники где-то делают свою работу за два дня в неделю, где-то за один, где-то за три. Плюс-минус час особой роли не играет - приятно, когда отпускают пораньше. Однако, по факту, могли бы значительные части офисов отпускать пораньше в среду и четверг, например, потому что всё равно делать нечего. То есть, нельзя заставить больше, чем положено работать, а меньше – пожалуйста. Трудовой кодекс всё у нас хорошо регулирует, так что, думаю инициатива вызвана тем, чтобы просто не забыли депутата», - отметил Алексей Захаров.

HR-эксперт Гарри Мурадян ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о практике перерыва на сон на рабочих местах. По его словам, такое позволяют крупные IT-компании, креативные агентства и международные корпорации с офисами в Москве и Санкт-Петербурге.

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ФОТО: Flickr // Mindaugas Danys
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