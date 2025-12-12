Опубликована видеозапись доклада Герасимова Путину о взятии Северска в ДНР

В ходе совещания по видеосвязи, которое было посвящено ситуации в зоне проведения специальной военной операции, президент РФ Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, сообщает РБК.

Путин: Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью у ВС РФ

Он сообщил об установлении контроля российскими подразделениями над городом Северск в ДНР. Данный успех, как отметил Герасимов, открывает возможности для развития наступления на Славянск, расположенный в 25 км и представляющий собой ключевой узел агломерации в Донбассе, которая остается под контролем Киева.

Также доложено о прогрессе на других участках фронта, включая Харьковское направление. Глава государства констатировал, что стратегическая инициатива на театре военных действий принадлежит российским войскам.

По словам Путина, взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ПутинРоссийская Армия

