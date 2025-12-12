Опубликована видеозапись доклада Герасимова Путину о взятии Северска в ДНР
В ходе совещания по видеосвязи, которое было посвящено ситуации в зоне проведения специальной военной операции, президент РФ Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, сообщает РБК.
Он сообщил об установлении контроля российскими подразделениями над городом Северск в ДНР. Данный успех, как отметил Герасимов, открывает возможности для развития наступления на Славянск, расположенный в 25 км и представляющий собой ключевой узел агломерации в Донбассе, которая остается под контролем Киева.
Также доложено о прогрессе на других участках фронта, включая Харьковское направление. Глава государства констатировал, что стратегическая инициатива на театре военных действий принадлежит российским войскам.
По словам Путина, взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опубликована видеозапись доклада Герасимова Путину о взятии Северска в ДНР
- Российские кинотеатры перенесли прокат фильма «Аватар 3» ради отечественного кино
- Крупные компании в России допустили сокращения из-за внедрения ИИ
- Зеленский: Вопрос о территориях может быть вынесен на общенациональный референдум или выборы
- В Госдуме придумали ограничения для скрывающихся от правосудия за границей
- Власти намерены создать в России аналог «Октоберфеста»
- По УДО вышел сын полковника Росгвардии, устроивший смертельное ДТП у «Алатыря»
- Disney вложит $1 миллиард в OpenAI и откроет доступ Sora к своим персонажам
- Долина представила песню, подаренную Леонидом Агутиным к ее юбилею
- Россия и Индонезия обсудили переход к безвизовому режиму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru