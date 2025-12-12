Власти намерены создать в России аналог «Октоберфеста»

Инициатива получила неоднозначную оценку рынка. В то время как малый бизнес и ряд экспертов ее поддерживают, крупные игроки указывают на системные проблемы отрасли. Ведомство подтвердило, что меры по стимулированию пивоварения, включая фестивали, находятся в стадии проработки. Ассоциация производителей пива участвует в обсуждении, а представители малых пивоварен видят в этом прямой интерес — возможность заявить о себе.

Аргументом «за» служит успешный опыт винных ярмарок. Дополнительным преимуществом может стать развитие регионального туризма. Критика исходит от части крупного бизнеса. «Балтика» скептически оценивает влияние на продажи, а Московская пивоваренная компания акцентирует внимание на необходимости более фундаментальной меры — принятия отдельного закона о пивоварении, который создал бы долгосрочные условия для развития всей индустрии.

Пивные фестивали были бы экономически выгодны в крупных туристических городах России, однако для них подходит только летний период, и в контексте текущих событий это должна быть закрытая охраняемая площадка. Об этом НСН рассказал председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

