СМИ: Украинский беспилотник влетел в многоэтажку в Твери

По словам местных жителей, по городу было слышно 5–6 взрывов. На западе поднялся столб дыма — там один из дронов ударил по первым этажам многоэтажки. Повреждены минимум десять квартир, осколками побило припаркованные машины.

Ещё один взрыв прогремел у торгового центра на юге Твери — там вспыхнул пожар. К зданиям направлены экстренные службы. В городе работает ПВО.

Днем ранее над регионами России уничтожили 287 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

