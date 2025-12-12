СМИ: Украинский беспилотник влетел в многоэтажку в Твери
Беспилотный летательный аппарат Украины влетел в многоэтажный жилой дом в Твери, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам местных жителей, по городу было слышно 5–6 взрывов. На западе поднялся столб дыма — там один из дронов ударил по первым этажам многоэтажки. Повреждены минимум десять квартир, осколками побило припаркованные машины.
Ещё один взрыв прогремел у торгового центра на юге Твери — там вспыхнул пожар. К зданиям направлены экстренные службы. В городе работает ПВО.
Днем ранее над регионами России уничтожили 287 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
