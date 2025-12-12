В Госдуме придумали ограничения для скрывающихся от правосудия за границей
В России предлагают ввести комплекс ограничений для граждан, скрывающихся от ответственности по ряду статей, сообщает Forbes.
Речь идет о нарушителях закона об иноагентах, а также о тех, кого привлекали за дискредитацию армии, призывы к нарушению целостности страны или работу с «нежелательными» организациями. Для них могут быть введены масштабные бытовые и финансовые ограничения: от запрета на предпринимательство и регистрацию имущества до приостановки водительских прав, блокировки банковских услуг и лицензий.
При этом законопроект предусматривает социальную защиту для семей таких лиц: при отсутствии других доходов родственники смогут получать пособие из замороженных средств. Депутат Василий Пискарев, являющийся автором инициативы, заявил о росте числа отказов в экстрадиции со стороны западных стран. По его информации, в розыске находятся тысячи лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях, которых, как он полагает, используют в антироссийских целях.
Ранее народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал условие возвращения артистов, уехавших из России после начала спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
