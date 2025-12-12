Крупные компании в России допустили сокращения из-за внедрения ИИ

При этом среди всех компаний большинство (68%) не планируют сокращений. Шансы на оптимизацию тем выше, чем крупнее компания. Среди среднего бизнеса о сокращениях говорят 37%, среди малого — 18%.

Эксперты объясняют это нехваткой средств на технологии у небольших игроков. Тренд подтверждается на практике. «Сбер» планирует сократить до 20% сотрудников после оценки их эффективности ИИ, а в мире аналогичные шаги предпринимают Amazon и Nestle. В России уже появились первые судебные иски о незаконных увольнениях, связанных с автоматизацией, как в случае с компанией «Алиса».

Внедрение искусственного интеллекта в российских компаниях не спровоцирует массовые увольнения сотрудников, заявил директор по продуктам VisionLabs Михаил Кузнецов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

