Крупные компании в России допустили сокращения из-за внедрения ИИ
47% крупных компаний в России допускает сокращение штата из-за внедрения ИИ, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Технологий Доверия».
При этом среди всех компаний большинство (68%) не планируют сокращений. Шансы на оптимизацию тем выше, чем крупнее компания. Среди среднего бизнеса о сокращениях говорят 37%, среди малого — 18%.
Эксперты объясняют это нехваткой средств на технологии у небольших игроков. Тренд подтверждается на практике. «Сбер» планирует сократить до 20% сотрудников после оценки их эффективности ИИ, а в мире аналогичные шаги предпринимают Amazon и Nestle. В России уже появились первые судебные иски о незаконных увольнениях, связанных с автоматизацией, как в случае с компанией «Алиса».
Внедрение искусственного интеллекта в российских компаниях не спровоцирует массовые увольнения сотрудников, заявил директор по продуктам VisionLabs Михаил Кузнецов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
