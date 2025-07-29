«Выращивают таланты»: Сотрудники, работающие в офисе, чаще получают повышение

Работать можно из любой точки мира, но карьера строится в офисе, ведь компании проще выращивать таланты офлайн, сказал НСН Гарри Мурадян.

Сейчас во всем мире наблюдается тренд на отказ от удаленной работы, сказал в эфире НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

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Более 40% работающих удаленно россиян не хотят возвращаться работать в офис ни при каких обстоятельствах, говорится в результатах исследования сервиса онлайн-опросов Anketolog.ru. Мурадян отметил, что в краткосрочной перспективе работодателям выгодно, чтобы сотрудники работали удаленно.

«Работодателям, которые уже отпустили сотрудников на удаленку, в основном без разницы, вернутся они туда или нет. С точки зрения краткосрочных и среднесрочных перспектив даже выгодно, чтобы люди не возвращаются в офис, потому что меньше офисного пространства надо арендовать, меньше расходников уходит, минимум травм на рабочем месте - много плюшек», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, сотрудники, работающие в офисе, а не на удаленке, чаще получают повышение.

«С точки зрения долгосрочной истории надо понимать, что работать можно из любой точки мира, но карьера строится в офисе. Очень важно понимать, кто с тобой работает, с кем ты общаешься, как ты коммуницируешь. Для компании выращивать таланты проще, когда люди ходят в офис. Формат работы больше зависит даже не от отрасли, а от профессии. Люди, занимающие ключевые должности, будет работать в офисе. Сейчас есть тренд в сторону возврата от удаленки. Если мы посмотрим на зарубежные компании, то они активно переводят сотрудников хотя бы на гибридный график», - заключил эксперт.

Ранее Мурадян в пресс-центре НСН заявил, что бешеные зарплаты курьеров в 270 тысяч рублей получились не потому, что просто хочется отдавать такие деньги, а просто крупным игрокам на рынке логистики настолько нужны люди, что они готовы перебивать любой ценник.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Красноухов
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