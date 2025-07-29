По его словам, сотрудники, работающие в офисе, а не на удаленке, чаще получают повышение.



«С точки зрения долгосрочной истории надо понимать, что работать можно из любой точки мира, но карьера строится в офисе. Очень важно понимать, кто с тобой работает, с кем ты общаешься, как ты коммуницируешь. Для компании выращивать таланты проще, когда люди ходят в офис. Формат работы больше зависит даже не от отрасли, а от профессии. Люди, занимающие ключевые должности, будет работать в офисе. Сейчас есть тренд в сторону возврата от удаленки. Если мы посмотрим на зарубежные компании, то они активно переводят сотрудников хотя бы на гибридный график», - заключил эксперт.

Ранее Мурадян в пресс-центре НСН заявил, что бешеные зарплаты курьеров в 270 тысяч рублей получились не потому, что просто хочется отдавать такие деньги, а просто крупным игрокам на рынке логистики настолько нужны люди, что они готовы перебивать любой ценник.

