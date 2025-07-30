«Эта тенденция, которая действует больше ста лет. Раньше люди работали 12 часов в день, практически без выходных и праздников. Постепенно производительность труда растет, сокращается количество рабочего времени, которое нужно, чтобы прокормить семью. Через сто лет мы точно будем работать в среднем не восемь часов. Будем работать четыре-пять часов», - отметил он.

При этом Захаров подчеркнул, что гибкий график не влияет напрямую на размер зарплаты.

«Что касается гибкого графика, не могу сказать, что у таких работников зарплата ниже. Все очень сильно зависит от того, какую работу выполняет человек. Доярка сколько получила молока, столько и получит денег. А менеджер может две секунды работать, но показывать эффективность. Я думаю, что сокращение рабочего дня зависит от типа работы, нет причин для паники из-за экономического спада», - заключил собеседник НСН.

Проблема выгорания на работе стала одной из главных причин увольнения россиян в этом году. Компании пытаются бороться с этим, вводят программы ментального здоровья, гибкий график и даже приглашают психологов, рассказал НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.

