«Домоседов все меньше»: Спрос на кофе с собой вырос на 25% в сентябре

А вот директор сети кофеен «Паруса» Максим Гуральник уверен, что сегодня в России наблюдается тренд на еду с собой.



«У нас выросли цены на 10-20% по сравнению с показателями прошлого года, из-за чего снизилось количество чеков. Цены пришлось поднять из-за роста стоимости сырья, также выросли расходы на труд людей. Самыми популярными позициями у нас остаются капучино, латте и раф. Еда навынос стала трендом, большое количество заведений предлагают еду именно с собой. Думаю, из-за этого у людей меняются привычки, культура потребления», - заключил Гуральник.

Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что высокие цены на кофе в России будут наблюдаться в ближайший год-два, после чего произойдет откат стоимости.

