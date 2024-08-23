«Пробел в базе»: Глава «Росчайкофе» развеял страшилки о пестицидах в чае
В российской нормативной базе около 30 пестицидов, а в международной – около тысячи, сказал в эфире НСН Рамаз Чантурия, объяснив, где купить самый лучший чай.
В России нет проблем с пестицидами в чае, просто нормативная база по ним в десятки раз меньше международной, объяснил в интервью НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Ранее стало известно, что от российских производителей чая потребовали разработать программу по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции. По данным «Известий», Роспотребнадзор по Татарстану выдал предостережения трем крупным участникам рынка в связи с обнаружением в чае «Ричард» и «Гринфилд» пестицидов, а в продукции под брендами «Три дружных слона» и «Росчайпром» других веществ.
«В тех редких случаях, которые возникали в России, количество обнаруженных пестицидов практически полностью соответствовало международным нормативам по пестицидам, но в нашей нормативной база есть пробел, по нашим законам данное недопустимо и является нарушением. Российская нормативная база в этой сфере, к сожалению, сильно отличается и отстает от международной. В мировой практике каждый год появляются новые препараты, их нормировано где-то 600, где-то 800, а в отдельных странах до тысячи. А в России нормативная база на 30 с небольшим пестицидов, большинство из которых уже давно не используются в принципе. Есть пробел, который надо максимально оперативно исключить. На международном чайном рынке эта ситуация давно обработана с точки зрения нормативов. В разных странах они немного отличаются, но в целом эта база покрывает практически все случаи, с учетом того , что в сельском хозяйстве пестициды используются для всех сельхозкультур», - сказал Чантурия.
При этом он ответил, что Россия покупает за рубежом почти 100% чая.
«Мы зависимы от импорта чайного сырья на 99%. Местное производство в Краснодарском крае покрывает потребности лишь 0,2% от всего рынка России, все остальное мы покупаем за рубежом. Первые три страны сильно не меняются – это Индия, Шри-Ланка и Китай, плюс в последние годы довольно активную позицию занимает Кения. Есть еще ряд стран - крупных производителей, которые поставляют продукцию в Россию, это и Вьетнам, и Индонезия, всего мы покупаем чай более чем из 30 стран. Но ключевые поставки идут из этих шести стран. На 90% это черный чай и около 10% приходится на зеленый», - рассказал глава ассоциации «Росчайкофе».
Чантурия также объяснил, где купить качественный чай.
«У нас достаточно хорошо организован контроль на всех крупных фабриках, расположенных на территории России. Крупные производители и известные бренды в более защищенном положении, чем небольшие компании, у которых нет ресурсов, что проводить постоянный мониторинг. Покупать надо тот чай, который расфасован на территории России, ориентироваться на крупные фабрики. Покупая чая известных брендов в крупных магазинах, вы будете на 100% защищены от сомнительных видов продукции. Но это не говорит, что не надо покупать продукцию небольших компаний, речь о большей защищенности», - заключил собеседник НСН.
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что зеленый чай отлично утоляет жажду, насыщает организм антиоксидантами и дает заряд энергии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru