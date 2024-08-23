«Пробел в базе»: Глава «Росчайкофе» развеял страшилки о пестицидах в чае

В России нет проблем с пестицидами в чае, просто нормативная база по ним в десятки раз меньше международной, объяснил в интервью НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Ранее стало известно, что от российских производителей чая потребовали разработать программу по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции. По данным «Известий», Роспотребнадзор по Татарстану выдал предостережения трем крупным участникам рынка в связи с обнаружением в чае «Ричард» и «Гринфилд» пестицидов, а в продукции под брендами «Три дружных слона» и «Росчайпром» других веществ.