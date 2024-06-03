СМИ: В начале года продажи холодного кофе в банках выросли на 159,3%

Так, в начале 2024 года продажи холодного кофе стали восстанавливаться после падения на 64,4%, вызванного уходом таких западных брендов, как Starbucks. В январе-марте объемы реализации в денежном выражении выросли на 159,3% в годовом выражении. В натуральном выражении рост составил 83,7%.

В 2023 году лидерами рынка стали южнокорейская Lotte Group (бренд Let’s be), турецкая Dimes (марка Obsesso).

Ранее стало известно, что цены на кофе сорта робуста поднялись до максимального уровня за 45 лет из-за дефицита, отмечает RT.

