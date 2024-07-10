«Импортный товар»: Изменение стоимости чашки кофе в России связали с курсом доллара

Цены на арабику приблизились к двухлетнему максимуму в $2,6 за фунт (0,453 кг), сообщает агентство Bloomberg. Согласно прогнозам, в течение 2024 года стоимость будет повышенной из-за нехватки более дешевого сорта робуста, что ведет к росту спроса на более дорогую арабику. По словам Чантурии, стоимость кофе в ближайшие годы скорее всего будет увеличиваться.

«Нельзя делать однозначных прогнозов на биржевые котировки, но в перспективе в ближайшие несколько лет, стоимость кофе будет колебаться, оставаясь довольно высокой. При этом производство будет чуть отставать от потребностей. Сейчас мы наблюдаем довольно высокие цены, но мы уже жили в пиковых значениях. Когда стоимость кофе увеличивается, потребление обычно незначительно снижается. В данный момент кофейный рынок в России достаточно насыщен, он имеет потенциал к росту, но не такой, как 15-20 лет назад. В текущих условиях при высоких уровнях цен на кофейное зерно потребление будет стагнировать, либо падать», - сказал он.