«Импортный товар»: Изменение стоимости чашки кофе в России связали с курсом доллара
Стоимость кофейных зерен в ближайшие годы будет колебаться, но останется высокой, сказал НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Повышенная стоимость кофе не приведет к снижению потребления напитка в России, заявил в интервью НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Цены на арабику приблизились к двухлетнему максимуму в $2,6 за фунт (0,453 кг), сообщает агентство Bloomberg. Согласно прогнозам, в течение 2024 года стоимость будет повышенной из-за нехватки более дешевого сорта робуста, что ведет к росту спроса на более дорогую арабику. По словам Чантурии, стоимость кофе в ближайшие годы скорее всего будет увеличиваться.
«Нельзя делать однозначных прогнозов на биржевые котировки, но в перспективе в ближайшие несколько лет, стоимость кофе будет колебаться, оставаясь довольно высокой. При этом производство будет чуть отставать от потребностей. Сейчас мы наблюдаем довольно высокие цены, но мы уже жили в пиковых значениях. Когда стоимость кофе увеличивается, потребление обычно незначительно снижается. В данный момент кофейный рынок в России достаточно насыщен, он имеет потенциал к росту, но не такой, как 15-20 лет назад. В текущих условиях при высоких уровнях цен на кофейное зерно потребление будет стагнировать, либо падать», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, цена чашки кофе в российской кофейне при этом может и не изменится.
«На стоимости чашки кофе в кофейне влияет множество факторов, в том числе расходы на производство и заработные платы, зачастую цена кофе в этом наборе не на первом месте. Кофе – импортный товар, мы платим за него твердую валюту. Безусловно, стоимость в рублях часто зависит от курса валюты. Потому, если стоимость кофе на бирже растет, а стоимость рубля по отношению к доллару будет укрепляться, то мы будем наблюдать временное понижение цены чашки кофе. Возможна ситуация, когда стоимость кофейного зерна на биржах будет расти, но цена чашки в кофе в России будет падать. Хотя в долгосрочном тренде при повышении стоимости сырья цена чашки тоже увеличивается», - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2024 года продажи кофе на вырос в России выросли на 22% в сравнении с аналогичными показателями 2023 года. Общие продажи составили 11,887 миллиона стаканов, напоминает «Радиоточка НСН».
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