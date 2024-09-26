«Дальше – откат»: Россиян предупредили о высоких ценах на кофе в ближайшие два года

Высокие цены на кофе в России будут наблюдаться в ближайший год-два, после чего произойдет откат стоимости, заявил глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что снижение объемов урожая кофе из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме, крупных мировых поставщиках этой продукции, привело к значительному росту цен на необжаренное зерно. Биржевые цены за последний год выросли почти вдвое, а за полгода – на 42%, до $2,7 за фунт (0,45 кг), обновив максимум за последние 13 лет. Участники рынка сообщили, что к концу года любителям кофе придется платить на 20–30% больше. Чантурия отметил, что рост цен на кофе – зафиксированный тренд.