«Дальше – откат»: Россиян предупредили о высоких ценах на кофе в ближайшие два года
Заметно подорожают премиальные сорта кофе, однако все будет зависеть от экономики конкретных компаний, отметил в эфире НСН Рамаз Чантурия.
Высокие цены на кофе в России будут наблюдаться в ближайший год-два, после чего произойдет откат стоимости, заявил глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что снижение объемов урожая кофе из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме, крупных мировых поставщиках этой продукции, привело к значительному росту цен на необжаренное зерно. Биржевые цены за последний год выросли почти вдвое, а за полгода – на 42%, до $2,7 за фунт (0,45 кг), обновив максимум за последние 13 лет. Участники рынка сообщили, что к концу года любителям кофе придется платить на 20–30% больше. Чантурия отметил, что рост цен на кофе – зафиксированный тренд.
«Мы сейчас находимся в полосе высоких цен на кофе. Это не сегодня началось, а последние два года. Тренд, который достаточно зафиксированный и понятный для большинства участников рынка в том, что в ближайший год-два мы будем, скорее всего, наблюдать высокие цены на кофе. Мы уже жили при высоких ценах на кофе 10-12 лет назад. Такие пики периодически случаются на мировом рынке. Дальше случается откат цены и, соответственно, это циклическая история», – сказал Чантурия.
Он отметил, что заметно подорожают премиальные сорта кофе, однако все будет зависеть от экономики конкретных компаний.
«Какой-то кофе может подорожать значительно и очень заметно. Скорее всего, это будет касаться премиальных сортов кофе. Кофе, который идет для потребления в эконом-сегменте, скорее всего, будет дорожать не так существенно. Но понятно, что все будет зависеть от экономики конкретных компаний. Рынок очень конкурентный. У всех компаний своя ситуация, связанная с приходом тех или иных поставок по тем или иным ценам. Очевидно, что при высоких ценах на кофейное зерно, зеленый кофе, которые складываются на бирже, мы ожидаем подорожания кофе. Это, к сожалению, факт, от которого уйти невозможно», – объяснил Чантурия.
Кроме того, глава ассоциации рассказал, что закупочные цены на кофе для магазинов и для сети кофеин не отличаются.
«Есть стоимость кофе у обжарщика, у производителя кофе, тот, кто обрабатывает зеленое кофейное зерно... И дальше он может поставлять в магазин, так и в заведения, где уже из обжаренного зерна могут приготовить готовый напиток. Конечно, цена будет зависеть от конкретного сорта, бренда кофе, производителя, от стоимости непосредственно самого зерна. Это, безусловно, влияет, но если одно и то же зерно идет для обжарки, то потом для кофейни или для магазина его стоимость будет одинаковой», – указал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что декабрьские фьючерсы на кофе сорта арабика (Arabica) подорожали на бирже ICE Futures в моменте на 3,3% до 2,68 доллара за фунт (5,9 доллара за кг). В этом году цены выросли примерно на 40%, поскольку дефицит более дешевых зерен кофе сорта робуста подстегивает спрос на арабику – сорт, который предпочитают специализированные сети кофеен, передает «Радиоточка НСН».
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