«Серьезные реакции»: Вирусолог объяснил отмену массовой вакцинации от оспы в 80-х

По его словам, на сегодняшний день работы по разработке вакцин от оспы не остановились. Тимаков отметил, что если понадобится вновь ввести массовую вакцинацию, то уже существуют более современные и безопасные препараты.

«За это время не остановились никакие научные работы. У института «Вектор» остается эта оспа законсервированной в лаборатории. Также у американцев есть эта натуральная оспа. Ведутся разработки вакцин, сейчас есть более современные платформы и технологии для вакцин от натуральной оспы. Если вдруг будет необходимость модернизировать и ввести обратно практику вакцинации от натуральной оспы, то у нас есть более современные вакцины, которые менее опасны. Их можно будет делать детям и беременным», - указал Тимаков.

Вирусолог также выразил уверенность, что оспа обезьян не сможет вызвать эпидемию. Он подчеркнул, что при передаче от человека к человеку вирус уменьшает свою патогенность.