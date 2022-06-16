«Серьезные реакции»: Вирусолог объяснил отмену массовой вакцинации от оспы в 80-х
На сегодняшний день существуют более современные вакцины, которые можно применить и против оспы обезьян, отметил в эфире НСН Евгений Тимаков.
После 1980 года была отменена массовая вакцинация от натуральной оспы, так как вакцина имела множество побочных эффектов, заявил врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимо создать вакцину для профилактики распространения оспы обезьян. Евгений Тимаков отметил, что для этого имеются самые современные платформы.
«До 1980 года от вируса оспы прививали живой вакциной. Она вызывала и побочные действия. Это были неврологические, местные реакции в виде гнойничков, а также температурные реакции. Но так как натуральная оспа вызывала огромное количество серьезных исходов у человека, в частности, инвалидизацию и изменение качества жизни, вакцина была необходима. Когда вакцинация от натуральной оспы была введена в мировом масштабе и удалось добиться ликвидации болезни, то в 80-м году ее отменили. Было нецелесообразно делать вакцину, которая имеет определенные побочные эффекты», - сказал Тимаков.
По его словам, на сегодняшний день работы по разработке вакцин от оспы не остановились. Тимаков отметил, что если понадобится вновь ввести массовую вакцинацию, то уже существуют более современные и безопасные препараты.
«За это время не остановились никакие научные работы. У института «Вектор» остается эта оспа законсервированной в лаборатории. Также у американцев есть эта натуральная оспа. Ведутся разработки вакцин, сейчас есть более современные платформы и технологии для вакцин от натуральной оспы. Если вдруг будет необходимость модернизировать и ввести обратно практику вакцинации от натуральной оспы, то у нас есть более современные вакцины, которые менее опасны. Их можно будет делать детям и беременным», - указал Тимаков.
Вирусолог также выразил уверенность, что оспа обезьян не сможет вызвать эпидемию. Он подчеркнул, что при передаче от человека к человеку вирус уменьшает свою патогенность.
«В настоящее время вирус оспы обезьян не представляет никакой угрозы в плане пандемии. Потому что от человека к человеку этот вирус передается крайне редко, только при тесных контактах. Мы видим, что больше болеют мужчины, которые имеют совсем тесные контакты. При передаче от человека к человеку вирус оспы обезьян уменьшает свою патогенность. То есть, он патогенен только тогда, когда человек заражается от животного. За длительный срок появилась оспа обезьян, всего лишь полторы тысячи человек заболело, это нельзя считать эпидемией», - резюмировал Тимаков.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что обезьяньей оспой могут заболеть все возрастные группы населения, при этом наиболее подвержены заболеванию активные люди нетрадиционной ориентации.
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