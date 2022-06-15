Мурашко заявил, что проводить массовую вакцинацию от оспы в РФ нет необходимости

В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что в стране имеется мощная лабораторная база, позволяющая в кратчайшие сроки идентифицировать вирусы, в том числе оспу обезьян.

Также министр указал на существующие в России технологические платформы, благодаря которым можно не только создать лекарственные препараты и вакцины, но и адаптировать их.

«Сейчас проводить вакцинацию от оспы необходимости нет», - заключил Мурашко.

Ранее глава Минздрава РФ заявил, что пандемия коронавируса в России полностью ещё не отступила и необходимо сохранять готовность к новым волнам.