Мурашко заявил, что проводить массовую вакцинацию от оспы в РФ нет необходимости

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день нет необходимости проводить массовую вакцинацию от оспы в России, сообщает ТАСС.

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В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что в стране имеется мощная лабораторная база, позволяющая в кратчайшие сроки идентифицировать вирусы, в том числе оспу обезьян.

Также министр указал на существующие в России технологические платформы, благодаря которым можно не только создать лекарственные препараты и вакцины, но и адаптировать их.

«Сейчас проводить вакцинацию от оспы необходимости нет», - заключил Мурашко.

Ранее глава Минздрава РФ заявил, что пандемия коронавируса в России полностью ещё не отступила и необходимо сохранять готовность к новым волнам.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
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