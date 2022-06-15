Мурашко заявил, что проводить массовую вакцинацию от оспы в РФ нет необходимости
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день нет необходимости проводить массовую вакцинацию от оспы в России, сообщает ТАСС.
В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что в стране имеется мощная лабораторная база, позволяющая в кратчайшие сроки идентифицировать вирусы, в том числе оспу обезьян.
Также министр указал на существующие в России технологические платформы, благодаря которым можно не только создать лекарственные препараты и вакцины, но и адаптировать их.
«Сейчас проводить вакцинацию от оспы необходимости нет», - заключил Мурашко.
Ранее глава Минздрава РФ заявил, что пандемия коронавируса в России полностью ещё не отступила и необходимо сохранять готовность к новым волнам.
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