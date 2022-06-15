Первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Грузии
Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии заявил, что в стране был выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что заболевший путешествовал по Европе.
«Пациент имел лёгкую форму вирусного заболевания и был выписан из лечебного учреждения вскоре после проведения соответствующего лечения», - отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в настоящее время ведётся наблюдение за людьми, которые контактировали с заболевшим, клинических признаков ни в одном из случаев пока не обнаружено.
Ранее еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес заявила, что в Евросоюзе намерены закупить 110 тысяч доз вакцины от оспы обезьян, сообщает RT.
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