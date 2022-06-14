«Активные и нетрадиционные»: Мясников рассказал, кто подвержен заражению оспой обезьян
Лечение от заболевания на сегодняшний день успешное, а в мире нулевая смертность, отметил в эфире НСН Александр Мясников.
Обезьяньей оспой могут заболеть все возрастные группы населения, при этом наиболее подвержены заболеванию активные люди нетрадиционной ориентации, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что московские медики начали обучение по диагностике и выявлению оспы обезьян. Также вирусу уже присвоили код по международной классификации болезней.
«Все возрастные группы могут заболеть обезьяньей оспой. Но, прежде всего, это сексуально активные люди нетрадиционной ориентации. При этом лечение сегодня успешное, смертей пока нет, в мире нулевая смертность. Трехнедельный карантин нужен, если был контакт с «пузырьками». Вакцина от этого есть, она действует от натуральной оспы», - сказал Мясников.
По его словам, оспа обезьян – это низкозаразное заболевание. Именно поэтому, указал Мясников, врачи не до конца понимают причины быстрого темпа распространения болезни.
«Врачам не очень понятен такой быстрый темп распространения обезьяньей оспы. Он невиданный в истории, так быть не должно. Семьсот случаев заболевания у людей, которые никогда никуда не выезжали… Что-то мы не до конца об этом знаем. Оспа не заразна вовсе. Можно часами находиться в комнате с человеком. Нужно три часа находиться на расстоянии меньше метра, смотреть друг на друга и плевать в глаза, тогда есть возможность заразиться. Это низкозаразное заболевание. Вся проблема в том, что при низкой заразности мы видим такое быстрое распространение», - добавил Мясников.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что обезьянья оспа может проникнуть в Россию уже этим летом. По его словам, в таком случае будет усилен эпидемиологический контроль за заболевшими.
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