«Активные и нетрадиционные»: Мясников рассказал, кто подвержен заражению оспой обезьян

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что московские медики начали обучение по диагностике и выявлению оспы обезьян. Также вирусу уже присвоили код по международной классификации болезней.

«Все возрастные группы могут заболеть обезьяньей оспой. Но, прежде всего, это сексуально активные люди нетрадиционной ориентации. При этом лечение сегодня успешное, смертей пока нет, в мире нулевая смертность. Трехнедельный карантин нужен, если был контакт с «пузырьками». Вакцина от этого есть, она действует от натуральной оспы», - сказал Мясников.

По его словам, оспа обезьян – это низкозаразное заболевание. Именно поэтому, указал Мясников, врачи не до конца понимают причины быстрого темпа распространения болезни.