МИД: Россия ответит на проведение другими странами ядерных испытаний
Россия ответит на проведение ядерных испытаний США и другими участниками Договора о всеобъемлющем запрещении подобных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии в связи с 30-й годовщиной открытия для подписания соглашения.
Как напомнила дипломат, президент Владимир Путин 5 ноября 2025 года заявил, что Москва неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по ДВЗЯИ и не планирует отходить от них. Однако, если США либо другие страны договора проведут натурные ядерные испытания, «то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия».
«Неукоснительно следуем этому подходу», - подчеркнула Захарова.
Ранее глава Организации по ДВЗЯИ Роберт Флойд предупредил, что возобновление ядерных испытаний может привести к неконтролируемой цепной реакции в мире, которую будет невозможно остановить, пишет Ura.ru.
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