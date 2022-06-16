Гинцбург: необходимо создавать в РФ вакцину от оспы обезьян
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости создания в России вакцины от оспы обезьян. Об этом он сообщил во время пребывания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Свое утверждение Гинцбург объяснил тем, что число зафиксированных случаев заражения новой инфекцией в увеличивается.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день нет объяснения тому, что данная инфекция появилась на Африканском континенте, а теперь распространилась по всему миру.
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