ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян

По его словам, из этих стран - семь, в которых эта болезнь уже была обнаружена годами ранее, и 32, где она выявлена впервые.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что обезьянья оспа может проникнуть в Россию уже этим летом.

