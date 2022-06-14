ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала свыше 1600 подтвержденных случаев обезьяньей оспы и примерно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах. Об этом заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Активные и нетрадиционные»: Мясников рассказал, кто подвержен заражению оспой обезьян

По его словам, из этих стран - семь, в которых эта болезнь уже была обнаружена годами ранее, и 32, где она выявлена впервые.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что обезьянья оспа может проникнуть в Россию уже этим летом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:БолезньВОЗ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры