ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала свыше 1600 подтвержденных случаев обезьяньей оспы и примерно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах. Об этом заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, из этих стран - семь, в которых эта болезнь уже была обнаружена годами ранее, и 32, где она выявлена впервые.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что обезьянья оспа может проникнуть в Россию уже этим летом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru