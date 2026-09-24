На Кубани из-за обломков БПЛА возникло возгорание на предприятии
24 сентября 202609:26
Юлия Савченко
Пожар произошел из-за падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий в Динском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«Пострадавших нет», - указали в ведомстве.
К борьбе с огнем привлекли 50 человек и 15 единиц техники. Позднее оперштаб сообщил о ликвидации возгорания.
Ранее в Самарской области из-за атаки беспилотников были повреждены гражданские объекты, напоминает Ura.ru.
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