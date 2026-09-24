На Кубани из-за обломков БПЛА возникло возгорание на предприятии

Средства ПВО за ночь сбили 40 украинских БПЛА над регионами России Российская армия поразила стратегические объекты на территории Украины КГБ Белоруссии пресек деятельность группы диверсантов Делегация Украины провела встречу с американскими переговорщиками по урегулированию конфликта Следователи провели обыски в Минприроды Красноярского края после нападений медведей на людей Суд округа Колумбия снял запрет Трампа на посещение журналистами Белого дома