На Кубани из-за обломков БПЛА возникло возгорание на предприятии

Пожар произошел из-за падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий в Динском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Пострадавших нет», - указали в ведомстве.

К борьбе с огнем привлекли 50 человек и 15 единиц техники. Позднее оперштаб сообщил о ликвидации возгорания.

Ранее в Самарской области из-за атаки беспилотников были повреждены гражданские объекты, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиКраснодарский Край

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