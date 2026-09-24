СМИ: Шоу Канье Уэста в Петербурге все-таки состоятся

По данным портала, «шоу по-прежнему в силе на 10 и 11 октября».

Афиши выступлений размещены на сайтах Access Opera и российского организатора Say Agency. Однако на сайте тура Канье Уэста нет данных о концертах в России.

Ранее в Say Agency заявили о возможности возврата денег за билеты на концерт рэпера, «если шоу отменят», пишет Ura.ru.

