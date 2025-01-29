«Сардина дороже»: В отрасли заявили, что в России все реже подменяют рыбу в консервах
В России распространена практика подмены в консервах одной рыбы на другую, однако таких случае становится все меньше, сказал НСН Виталий Корнев.
Обычный потребитель вряд ли сможет отличить в консервах сайру от сардины, однако и подменять сайру нет смысла, так как сардина стоит дороже, заявил в эфире НСН президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, гендиректор ЗАО «ИТА Северная компания» Виталий Корнев.
Производители консервов «Сайра приморская» заменяли сайру на тихоокеанскую сардину, сообщил ранее «Коммерсант». В свою очередь депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил Роспотребнадзор провести проверку, утверждая, что проблема подмены рыбы стала глобальной. В Роскачестве приводили данные, согласно которым шпроты заменялись другой рыбой, а под видом печени трески россиянам продавали молоку. Корнев отметил, что в России действительно распространена практика подмены рыбы в консервах.
«Сардина иногда стоит дороже сайры. У нас довольно распространена практика, когда вместо одной рыбы в консервы кладут похожую. Вместо печени трески часто продают печень минтая. Продавать молоку в данном случае тяжело, потому что они довольно сильно отличаются. Сайра считается одной из самых дешевых рыб, которую преимущественно используют для консервов. Когда ее заменяют более дорогой рыбой, это странно. Это, конечно, нарушение, но странное», - сказал собеседник НСН.
По его словам, случаев подмены рыбы в консервах становится все меньше из-за контроля.
«В последнее время число таких случаев уменьшается, поскольку работают системы контроля. Массово использовать такую практику невозможно. Такое бывает, когда есть заказ, а сырья под него нет. Тогда некоторые производители вместо того, чтобы отказываться от такого заказа и платить штраф, начинают каким-то образом выходить из ситуации. Например, отличить сайру от сардины в консервах сможет только квалифицированный пользователь», - добавил эксперт.
В Роскачестве заявили НСН, что в 2024 году из 19 изученных марок консервов с сайрой в продукции 11 марок сайры не оказалось.
«В 2024 году Роскачество исследовало консервы «Сайра», программа исследований в том числе включала видовую идентификацию рыбы. В 2021 году из 19 изученных марок ДНК сайры не обнаружили в продукции 11 марок. В исследовании 2024 года из всех исследованных марок в одной выявили несоответствие маркировке по видовой идентификации (не считая фальсификата в контрафактном образце). В некачественной продукции была заявлена сайра и тихоокеанская сардина, но в действительности в банке была только дальневосточная сардина», - сообщили в организации.
Как отметили в Роскачестве, заменяя в консервах более дорогую рыбу на более дешевую производители преследуют цель сокращения затрат.
«Такие манипуляции со стороны недобросовестных производителей удешевляют продукт. То есть более дорогую рыбу или ее часть заменяют более дешевой. Основная цель таких махинаций - конечно же в сокращении затрат и получении большей выгоды. Роскачество постоянно исследует консервированную продукцию, программа исследований в том числе включает анализ, соответствует ли заявленная на маркировке информация фактическому содержанию», - добавили в пресс-службе Роскачества.
Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил НСН, что российские рыболовные компании столкнулись со сложностями на фоне повышения налогов и ограничений в международной торговле.
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