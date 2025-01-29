«Сардина дороже»: В отрасли заявили, что в России все реже подменяют рыбу в консервах

Как отметили в Роскачестве, заменяя в консервах более дорогую рыбу на более дешевую производители преследуют цель сокращения затрат.

«Такие манипуляции со стороны недобросовестных производителей удешевляют продукт. То есть более дорогую рыбу или ее часть заменяют более дешевой. Основная цель таких махинаций - конечно же в сокращении затрат и получении большей выгоды. Роскачество постоянно исследует консервированную продукцию, программа исследований в том числе включает анализ, соответствует ли заявленная на маркировке информация фактическому содержанию», - добавили в пресс-службе Роскачества.

Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил НСН, что российские рыболовные компании столкнулись со сложностями на фоне повышения налогов и ограничений в международной торговле.

