«Заплатит покупатель»: Цены на рыбу взлетят из-за миллиардных долгов рыбаков

«Нашего вылова для удовлетворения внутреннего спроса вполне хватает, мы добываем не только тихоокеанский лосось, еще треску, сельдь, минтай, палтус, креветки и гребешки. Общий вылов в прошлом году составил 5,3 млн тонн, этого хватает, чтобы насытить рынок России. Вопрос в другом, сколько рынок возьмет. Сегодня рыбаки как никогда заинтересованы в том, чтобы поставлять рыбу на внутренний рынок. Это связано с санкциями и сложностями с переводом денег. Поэтому внутренний рынок для рыбаков наиболее предпочтителен сегодня», - отметил он.

При этом, по его словам, рыбаки должны заплатить за аренду рыболовных участков более 200 миллиардов рублей, эти деньги будут включены в себестоимость рыбы, что ударит по ценам.

«Рынок стал брать российской рыбы больше. Раньше 100% тихоокеанских лососей шло на внутренний рынок, сейчас Китай распробовал нашу рыбу. Где выгоднее, туда и будут продавать. Красная рыба и икра будут точно дорожать, так как сейчас сумма платы за аренду рыболовных участков для вылова тихоокеанских лососей составляет порядка 200 млрд рублей. Это должны будут заплатить рыбаки. Конечно, вся эта сумма ляжет на себестоимость продукции, чудес в экономике не бывает. За все заплатит российский покупатель, к сожалению», - предупредил собеседник НСН.

Экспорт рыбы из России снизился на 13% с начала года, заявил помощник главы Россельхознадзора Артем Даушев. Так, с января по август Россия отгрузила за границу 1,1 миллиона тонн рыбы. В этом году поставки из России идут в 51 страну, передает «Радиоточка НСН».

