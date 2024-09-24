«Заплатит покупатель»: Цены на рыбу взлетят из-за миллиардных долгов рыбаков
Георгий Мартынов заявил НСН, что рыбаки должны заплатить за аренду рыболовных участков более 200 миллиардов рублей, эти деньги будут включены в себестоимость продукции.
Российского вылова рыбы хватает для удовлетворения спроса, цены на продукцию будут расти не из-за дефицита, а из-за миллиардных долгов рыбаков, рассказал НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.
Вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может стать рекордно низким за последние 20 лет. В сентябре на Дальнем Востоке подходит к концу лососевая путина — сезон активной добычи горбуши, кеты, нерки и других видов тихоокеанских лососей. По прогнозам, которые озвучивал глава Росрыболовства Илья Шестаков, результат этого года составит 250-260 тысяч тонн лососевых — «в два раза меньше, чем в прошлом году», пишет РБК. Мартынов заверил, что вылова достаточно.
«Нашего вылова для удовлетворения внутреннего спроса вполне хватает, мы добываем не только тихоокеанский лосось, еще треску, сельдь, минтай, палтус, креветки и гребешки. Общий вылов в прошлом году составил 5,3 млн тонн, этого хватает, чтобы насытить рынок России. Вопрос в другом, сколько рынок возьмет. Сегодня рыбаки как никогда заинтересованы в том, чтобы поставлять рыбу на внутренний рынок. Это связано с санкциями и сложностями с переводом денег. Поэтому внутренний рынок для рыбаков наиболее предпочтителен сегодня», - отметил он.
При этом, по его словам, рыбаки должны заплатить за аренду рыболовных участков более 200 миллиардов рублей, эти деньги будут включены в себестоимость рыбы, что ударит по ценам.
«Рынок стал брать российской рыбы больше. Раньше 100% тихоокеанских лососей шло на внутренний рынок, сейчас Китай распробовал нашу рыбу. Где выгоднее, туда и будут продавать. Красная рыба и икра будут точно дорожать, так как сейчас сумма платы за аренду рыболовных участков для вылова тихоокеанских лососей составляет порядка 200 млрд рублей. Это должны будут заплатить рыбаки. Конечно, вся эта сумма ляжет на себестоимость продукции, чудес в экономике не бывает. За все заплатит российский покупатель, к сожалению», - предупредил собеседник НСН.
Экспорт рыбы из России снизился на 13% с начала года, заявил помощник главы Россельхознадзора Артем Даушев. Так, с января по август Россия отгрузила за границу 1,1 миллиона тонн рыбы. В этом году поставки из России идут в 51 страну, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле призвали отличать критику власти от оскорблений
- На подлете к Белгороду сбили воздушную цель
- СМИ: Игрок «Реала» Винисиус получит «Золотой мяч»
- СК: В анализах отравившейся семьи нашли следы вещества из состава дихлофоса
- Алаудинов заявил о наличии доказательств создания ВСУ концлагерей для курян
- «Крым, Северная Осетия, Москва»: Онищенко назвал регионы-лидеры по острым гепатитам
- Wildberries запустил благотворительную акцию для жителей Курской области
- СМИ: США контролируют банковские операции Турции с Россией
- В России запустят православный мессенджер «Зосима»
- Автоблогер посоветовал начинающим водителям выбирать кроссоверы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru