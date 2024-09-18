«Миллиарды за вылов лосося»: Рыбаки предупредили о подорожании красной икры

«После пиковых нагрузок в 600 тонн вылова лосося всегда наступают времена, когда происходит снижение объема. Это наука, это природа, все об этом знали. Уже в конце 90-х у нас был вылов 200-250 тысяч тонн. Это были очень хорошие уловы. В этом году мы даже до 220 тонн не дойдем. Отсюда и снижение объемов красной икры. Мы должны продолжать строить рыбоводные заводы, помогать природе восстанавливать популяции», - отметил он.

При этом Мартынов согласился с тем, что экспорт запрещать не нужно, он также призвал пересмотреть плату за вылов лосося для рыбаков.

«Что касается запрета на экспорт, такая мера не нужна, бизнес должен быть свободным, у нас и так проблем достаточно много. Рыба будет дорожать и дальше, красная икра тоже. Если не внесут коррективы в распоряжение правительства в договор по вылову тихоокеанских лососей, красная икра будет дорожать еще больше. Сейчас по формуле рыбаки за два года должны выплатить 200 миллиардов рублей за вылов рыбы. Конечно, это все отразится на себестоимости рыбы и икры», - рассказал он.

Экспорт рыбы из России снизился на 13% с начала года, заявил помощник главы Россельхознадзора Артем Даушев. Так, с января по август Россия отгрузила за границу 1,1 миллиона тонн рыбы. В этом году поставки из России идут в 51 страну, передает «Радиоточка НСН».

