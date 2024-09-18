«Миллиарды за вылов лосося»: Рыбаки предупредили о подорожании красной икры
Георгий Мартынов заявил НСН, что вылов лосося по итогу года составит максимум 220 тонн, хотя раньше удавалось выловить до 600 тонн рыбы.
К концу года ожидается серьезное подорожание красной рыбы и икры из-за неурожайного года по лососю, рассказал НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он отметил, что помочь в данном случае может господдержка отрасли.
Производство красной икры в России по итогам 2024 года снизится по сравнению с 2023 годом и составит порядка 11-13 тыс. тонн, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. При этом он отметил, что пока не обсуждается вопрос ввода запрета на экспорт. Мартынов указал на причины такой статистики и рассказал, что сегодня можно с этим сделать.
«После пиковых нагрузок в 600 тонн вылова лосося всегда наступают времена, когда происходит снижение объема. Это наука, это природа, все об этом знали. Уже в конце 90-х у нас был вылов 200-250 тысяч тонн. Это были очень хорошие уловы. В этом году мы даже до 220 тонн не дойдем. Отсюда и снижение объемов красной икры. Мы должны продолжать строить рыбоводные заводы, помогать природе восстанавливать популяции», - отметил он.
При этом Мартынов согласился с тем, что экспорт запрещать не нужно, он также призвал пересмотреть плату за вылов лосося для рыбаков.
«Что касается запрета на экспорт, такая мера не нужна, бизнес должен быть свободным, у нас и так проблем достаточно много. Рыба будет дорожать и дальше, красная икра тоже. Если не внесут коррективы в распоряжение правительства в договор по вылову тихоокеанских лососей, красная икра будет дорожать еще больше. Сейчас по формуле рыбаки за два года должны выплатить 200 миллиардов рублей за вылов рыбы. Конечно, это все отразится на себестоимости рыбы и икры», - рассказал он.
Экспорт рыбы из России снизился на 13% с начала года, заявил помощник главы Россельхознадзора Артем Даушев. Так, с января по август Россия отгрузила за границу 1,1 миллиона тонн рыбы. В этом году поставки из России идут в 51 страну, передает «Радиоточка НСН».
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