«Триллионные долги»: В отрасли призвали сократить налоговые пошлины для рыбаков

Российские рыболовные компании столкнулись со сложностями на фоне повышения налогов и ограничений в международной торговле, сообщил НСН Георгий Мартынов.

Долг российских рыболовов перед банками уже составляет около триллиона рублей, одновременно с этим понижается стоимость продукции на внешнем рынке, поэтому дополнительные меры поддержки необходимы отрасли. Об этом в интервью НСН рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

«Китай и Африка»: В отрасли рассказали, куда «уплывает» российская рыба

В России рассматривают вопрос снижения налоговой нагрузки на производителей шпрот, чтобы заместить прибалтийскую продукцию на внутреннем рынке, сообщил председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. По словам Мартынова, подобный подход сможет избавить российские предприятия от новых долгов.

«Снижение налоговой нагрузки помогло бы отрасли. По шпротам в последние годы слишком высокая плата за водные биологические ресурсы. Аналогично и с лососевым промыслом. Правительство РФ уже утвердило распоряжение о формуле, по которой будет рассчитываться плата за переоформление рыболовных участков. В ней взят объем за последние четыре года, а он был пиковым. По итогу получается двойная плата, отрасли нужно будет заплатить примерно 200 миллиардов рублей. Однако рыбаки на исходе своих финансовых возможностей. За строительство пароходов, заводов и платы за крабовые ресурсы они уже должны банкам около триллиона рублей. Хорошо, что сенаторы и депутаты Госдумы, несмотря на постановление правительства, решили вернуться к этому вопросу», - заявил он.

По словам собеседника НСН, российские производители испытывают сложности и с зарубежной торговлей.

«На данный момент мы продаем минтай в западную Европу, Китай. США и страны ЕС теперь активно смотрят на сертификат происхождения. Если из Китая продается российская рыба, ее не берут. США прекратили закупать рыбу у нас. Страны Балтии тоже выступают за то, чтобы не покупать нашу рыбу, Европа подняла пошлину на 14%. Возникает необходимость расширять рынки сбыта. Наши китайские коллеги нам друзья, но бизнес – есть бизнес. Цены на нашу продукцию в Китае заметно снизились, что отражается на рентабельности российских предприятий», - сказал он.

«Ресурсов хватит!»: Россия может полностью отказаться от вылова рыбы в Японии

Как добавил Мартынов, отсутствие возможности работать в открытом океане приводит к необходимости закупать отдельные виды рыбной продукции в других странах.

«Мы активно покупаем у Тайваня и Китая сайру, в российский водах ее нет, дальневосточные сардины вытеснили ее в открытый океан. Потому консервы натуральной сайры от наших производителей такие дорогие. Мы не работаем в открытом океане, поскольку не имеем необходимого флота. Наш объем вылова пять с небольшим миллионов тон. Надо работать с сайрой и скумбрией, уходить в другие районы, чтобы расширять объем продукции», - подытожил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Ранее Рыбный союз сообщил, что импорт атлантического лосося или семги в Россию за последние пять лет сократился в два раза и на данный момент составляет 44 тысяч тонн, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНалогиРыба

Горячие новости

Все новости

партнеры