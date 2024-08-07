«Триллионные долги»: В отрасли призвали сократить налоговые пошлины для рыбаков

В России рассматривают вопрос снижения налоговой нагрузки на производителей шпрот, чтобы заместить прибалтийскую продукцию на внутреннем рынке, сообщил председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. По словам Мартынова, подобный подход сможет избавить российские предприятия от новых долгов.

«Снижение налоговой нагрузки помогло бы отрасли. По шпротам в последние годы слишком высокая плата за водные биологические ресурсы. Аналогично и с лососевым промыслом. Правительство РФ уже утвердило распоряжение о формуле, по которой будет рассчитываться плата за переоформление рыболовных участков. В ней взят объем за последние четыре года, а он был пиковым. По итогу получается двойная плата, отрасли нужно будет заплатить примерно 200 миллиардов рублей. Однако рыбаки на исходе своих финансовых возможностей. За строительство пароходов, заводов и платы за крабовые ресурсы они уже должны банкам около триллиона рублей. Хорошо, что сенаторы и депутаты Госдумы, несмотря на постановление правительства, решили вернуться к этому вопросу», - заявил он.

По словам собеседника НСН, российские производители испытывают сложности и с зарубежной торговлей.

«На данный момент мы продаем минтай в западную Европу, Китай. США и страны ЕС теперь активно смотрят на сертификат происхождения. Если из Китая продается российская рыба, ее не берут. США прекратили закупать рыбу у нас. Страны Балтии тоже выступают за то, чтобы не покупать нашу рыбу, Европа подняла пошлину на 14%. Возникает необходимость расширять рынки сбыта. Наши китайские коллеги нам друзья, но бизнес – есть бизнес. Цены на нашу продукцию в Китае заметно снизились, что отражается на рентабельности российских предприятий», - сказал он.