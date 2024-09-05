«Задолжали триллион»: Рыбаки попросили снизить плату за водные ресурсы в два раза

«Снижение прибыльности отрасли предсказуемое, мы об этом говорили, когда вводили этапы, сначала первый, потом второй этап инвестиционных квот. Те деньги, которые потратили рыбаки на инвестиционные квоты, это кредитные деньги, и сегодня закредитованность рыбной отрасли в целом составляет около 1 триллиона рублей. Это огромная сумма. Достаточно серьезные деньги рыбаки потратили на аукционы по крабам. Если первый этап начинался где-то с 1,5-2 миллиардов, то второй этап доходил до 10-10,5 миллиардов рублей. И по итогам аукционов рыбаки брали на себя обязательства выстроить еще краболовные суда. Это тоже 4,5 миллиарда рублей. В рыбном секторе тоже достаточно значительные суммы были затрачены, стоимость одного крупнотоннажного судна начинается от 100 миллионов рублей, его надо выстроить и после этого ты получаешь квоты», - рассказал он.

По его словам, сегодня нужны преференции хотя бы для тех предприятий, которые участвуют в инвестиционных программах.

«До 80% от всей выручки ряд предприятий платит банкам. Да, в отрасли очень сложная ситуация и, конечно, неминуемо будет повышение цен у производителей. У нас остался, наверное, только один вариант, одна возможность как-то помочь рыбакам. Не знаю, насколько это выгодно для государства, но было бы хорошо, если бы для отрасли мы отменили вывозную пошлину, у нас ее раньше не было. Сейчас в связи с наполнением бюджета она необходима. Мы раньше платили 15% от стоимости за водные и биологические ресурсы. Теперь мы платим 100%. Нужны преференции хотя бы для тех предприятий, которые участвуют в инвестиционных программах, потому что у них очень сложное положение. И вот я бы предложил снизить плату до 50%, разрешить им платить как минимум 50%, а может быть и вернуться к 15%, как это было много лет назад», - добавил собеседник НСН.

Ранее Рыбный союз сообщил, что импорт атлантического лосося или семги в Россию за последние пять лет сократился в два раза и на данный момент составляет 44 тысяч тонн, напоминает «Радиоточка НСН».

