«Задолжали триллион»: Рыбаки попросили снизить плату за водные ресурсы в два раза

Георгий Мартынов заявил НСН, что раньше рыбаки платили 15% от стоимости за водные и биологические ресурсы, теперь – 100%.

Раньше рыбаки платили 15% от стоимости за водные и биологические ресурсы, теперь 100%, в условиях миллиардных долгов отрасли это непосильная плата, рассказал НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Из-за подорожания заемного финансирования в силу высокой ключевой ставки ЦБ, а также из-за сложностей с экспортом прибыль российских рыбопромышленников в первой половине 2024 года сократилась более чем на 14%. Эксперты не исключают дальнейшего снижения рентабельности бизнеса, пишет «Коммерсант». Мартынов подтвердил сложности в отрасли.

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«Снижение прибыльности отрасли предсказуемое, мы об этом говорили, когда вводили этапы, сначала первый, потом второй этап инвестиционных квот. Те деньги, которые потратили рыбаки на инвестиционные квоты, это кредитные деньги, и сегодня закредитованность рыбной отрасли в целом составляет около 1 триллиона рублей. Это огромная сумма. Достаточно серьезные деньги рыбаки потратили на аукционы по крабам. Если первый этап начинался где-то с 1,5-2 миллиардов, то второй этап доходил до 10-10,5 миллиардов рублей. И по итогам аукционов рыбаки брали на себя обязательства выстроить еще краболовные суда. Это тоже 4,5 миллиарда рублей. В рыбном секторе тоже достаточно значительные суммы были затрачены, стоимость одного крупнотоннажного судна начинается от 100 миллионов рублей, его надо выстроить и после этого ты получаешь квоты», - рассказал он.

По его словам, сегодня нужны преференции хотя бы для тех предприятий, которые участвуют в инвестиционных программах.

«До 80% от всей выручки ряд предприятий платит банкам. Да, в отрасли очень сложная ситуация и, конечно, неминуемо будет повышение цен у производителей. У нас остался, наверное, только один вариант, одна возможность как-то помочь рыбакам. Не знаю, насколько это выгодно для государства, но было бы хорошо, если бы для отрасли мы отменили вывозную пошлину, у нас ее раньше не было. Сейчас в связи с наполнением бюджета она необходима. Мы раньше платили 15% от стоимости за водные и биологические ресурсы. Теперь мы платим 100%. Нужны преференции хотя бы для тех предприятий, которые участвуют в инвестиционных программах, потому что у них очень сложное положение. И вот я бы предложил снизить плату до 50%, разрешить им платить как минимум 50%, а может быть и вернуться к 15%, как это было много лет назад», - добавил собеседник НСН.

Ранее Рыбный союз сообщил, что импорт атлантического лосося или семги в Россию за последние пять лет сократился в два раза и на данный момент составляет 44 тысяч тонн, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
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