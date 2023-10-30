«Китай и Африка»: В отрасли рассказали, куда «уплывает» российская рыба

Ранее сообщалось, что российское правительство ввело до конца 2023 года запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, в число которых входит Норвегия. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на посла России в Осло Теймураза Рамишвили. По мнению дипломата, это позволит российским производителям занять высвободившиеся ниши на внутреннем рынке, включая премиальный сегмент. Мартынов заявил, что такой запрет очень слабо отразится на внутреннем рынке.

«Если это на что-то и повлияет, то лишь на некоторые очень маленькие сегменты. Из ежегодно добываемых примерно 5 млн тонн около 2,33 млн тонн мы отправляем за рубеж, остальное пускаем на внутренний рынок. Полагаю, если понадобится дополнительная продукция на внутреннем рынке, российские рыбаки смогут ее поставить. Отмечу, что сегодня рыбная отрасль может похвастаться, в частности, серьезной береговой инфраструктурой и новым флотом. Мы вполне справимся с любыми вызовами, которые будут направлены на Россию в области рыбного хозяйства», — сказал Мартынов.

Собеседник НСН также перечислил страны, в которые Россия поставляет рыбу и морепродукты.

«Больше всего мы продаем в Китай. Достаточно много поставляем рыбы в Южную Корею, небольшие партии берет Япония. Добавлю, что только дальневосточное рыбное хозяйство поставляет рыбу в двадцать стран, в частности, мы экспортируем сельдь в Африку. Что касается удовлетворения потребностей внутреннего рынка, с точки зрения бизнеса, здесь все зависит от цены. Рыбаки, помимо налогов и пошлин, прилично платят за содержание флота, за топливо, за водные и биологические ресурсы. Все процессы, происходящие в отрасли, в любом случае отражаются на российском покупателе», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что японские рыбаки несут серьезные потери из-за антироссийских санкций — они не могут выйти на промысел возле Южных Курил из-за несостоявшихся переговоров между Москвой и Токио. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

