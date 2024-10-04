Рычаг давления? РКН обозначил правила передачи данных ресурсов-десятитысячников
Роскомнадзор рассказал, как будет исполняться подписанный президентов в августе закон о деанонимизации ресурсов с более чем 10 тысячами подписчиков. Эксперты сходятся во мнении, что для большинства каналов новые требования не станут проблемой, а блогеры опасаются угрозы от украинских спецслужб.
Роскомнадзор официально разъяснил, как будет вестись и наполняться реестр с данными о владельцах интернет-ресурсов, имеющих более 10 тысяч подписчиков. Первая редакция документа была ненадолго опубликована в начале сентября, но потом удалена.
Вечером 4 октября Минцифры и Роскомнадзор опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов проект постановления, устанавливающего правила верификации.
Это можно будет сделать тремя способами: через портал Госуслуг, через сайт Роскомнадзора и с помощью чат-бота в социальной сети.
Вся информация из перечня будет храниться в зашифрованном виде без опубликования. Через специальную форму на сайте Роскомнадзора или уникальную ссылку в канале можно будет получить информацию только о том, включён канал в перечень или нет.
Не идентифицированные таким образом паблики и каналы с более чем 10 тыс. подписчиков не смогут размещать рекламу и собирать пожертвования на свою деятельность, а их сообщения нельзя будет репостить. Убедиться, есть ли канал в реестре, рекламодатель сможет по ссылке, размещённой в канале.
С сегодняшнего дня начинается общественное обсуждение, которое продлится до 31 октября.
ЗАТО С РЕКЛАМОЙ
Президент РФ Владимир Путин 8 августа подписал закон, который предусматривает деанонимизацию владельцев каналов в соцсетях, у которых свыше 10 тысяч подписчиков. Так, с 1 ноября владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых больше 10 тысяч пользователей, должны будут сообщать в Роскомнадзор (РКН) сведения о себе.
Согласно закону, речь идет в том числе о владельцах публичных каналов в мессенджерах. Владельцы каналов, сведения о которых не включены в перечень, не смогут размещать в них рекламу и предложения по финансированию. Кроме того, информацию из таких публичных каналов будет запрещено репостить.
Владельцы популярных каналов, не включенные в список, также не смогут распространять информацию о возможных способах финансирования канала и его владельца.
Во время обсуждения в Госдуме замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин отмечал, что раскрытие информации о владельцах Telegram-каналов повышает ответственность их авторов и делает «информационный оборот» более прозрачным. А глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщал, что для каналов с аудиторией более 10 тысяч человек будет создана специальная маркировка.
При этом 6 сентября Роскомнадзор опубликовал, а потом удалил правила регистрации каналов, у которых более 10 тысяч подписчиков. Согласно удаленному документу, в РКН нужно будет присылать информацию не только о владельце канала, но и (частично) об админах. В перечне передаваемой информации – название канала и ссылка на него, ФИО владельца, телефонные номера и адреса электронной почты, которые использовались при создании и ведении канала или блога, а также IP-адреса компьютеров, с которых ведется канал.
В сопроводительных документах к проекту порядка формирования реестра Роскомнадзор также перечислил соцсети, которых будут касаться новые правила деанонимизации владельцев страниц. Это TikTok, Twitter, Likee, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord, Yappy. Эти соцсети включены в Реестр соцсетей РКН.
Позднее в ведомстве сообщили, что проект, размещенный на портале проектов нормативных правовых актов, был удален оттуда, поскольку опубликован вследствие технической ошибки.
ПРОТИВ ИНОАГЕНТОВ И ПОЛИТИЧЕСКИХ АНОНИМОВ?
Многие эксперты сходятся во мнении, что для большинства каналов новое требование не станет проблемой. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН отмечал, что требование к владельцам Telegram-каналов при наличии более 10 тысяч подписчиков передавать Роскомнадзору свои данные прежде всего нацелено на анонимные политические каналы и блоги иноагентов.
«Каналы, которые не по политическим темам, вообще за это не будут переживать. Они просто сообщат о себе и все. У нас сейчас белая реклама, варианты по примеру Блиновской не проходят. Цель Роскомнадзора: оставить политические каналы без российских денег. Вероятно, эта цель будет достигнута. Такая же история, например, случилась с иноагентами на других платформах, вот дошли и до каналов. Это будет удар по политическим анонимным каналам, для других каналов проблем не вижу. Насколько я знаю, они как раз получают деньги серыми схемами в криптовалюте... Поэтому, возможно, такая мера не окажется эффективной, надо смотреть», - говорил он.
В свою очередь политолог Илья Гращенков в разговоре с НСН выразил мнение, что с помощью нового закона Роскомнадзор хочет иметь «понятный рычаг давления» на владельцев анонимных каналов.
«Думаю, это коснется не только владельцев политических, но и информационных, блогерских каналов. Спецслужбы знают, кому что принадлежит, и это контролируют, а в публичную плоскость Роскомнадзора это выносят просто чтобы облегчить влияние, чтобы каждый раз не напрягать спецслужбы, а иметь понятный рычаг давления», - заявлял Гращенков.
Вместе с тем удаленный проект РКН вызвал критику блогеров. Так, автор Telegram-канала «Русский инженер» (96,7 тысячи подписчиков) счел, что деанонимизация через реестр может представлять угрозу для каналов, поддерживающих спецоперацию на Украине.
«Все для удобства ГУР (главное управление разведки Украины – ред. НСН) и СБУ (Служба безопасности Украины – ред. НСН). Можно вести охоту на владельцев каналов, поддерживающих СВО, без СМС и регистрации», - написал он.
Такой же пост разместил у себя блогер Юрий Подоляка (3,1 миллиона подписчиков). Опасения, что реестром могут воспользоваться спецслужбы Украины, также выражал и автор канала Fighterbomber (530 тысяч подписчиков), передает «Радиоточка НСН».
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