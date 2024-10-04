Рычаг давления? РКН обозначил правила передачи данных ресурсов-десятитысячников

Роскомнадзор официально разъяснил, как будет вестись и наполняться реестр с данными о владельцах интернет-ресурсов, имеющих более 10 тысяч подписчиков. Первая редакция документа была ненадолго опубликована в начале сентября, но потом удалена.

Вечером 4 октября Минцифры и Роскомнадзор опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов проект постановления, устанавливающего правила верификации.

Это можно будет сделать тремя способами: через портал Госуслуг, через сайт Роскомнадзора и с помощью чат-бота в социальной сети.

Вся информация из перечня будет храниться в зашифрованном виде без опубликования. Через специальную форму на сайте Роскомнадзора или уникальную ссылку в канале можно будет получить информацию только о том, включён канал в перечень или нет.



Не идентифицированные таким образом паблики и каналы с более чем 10 тыс. подписчиков не смогут размещать рекламу и собирать пожертвования на свою деятельность, а их сообщения нельзя будет репостить. Убедиться, есть ли канал в реестре, рекламодатель сможет по ссылке, размещённой в канале.

С сегодняшнего дня начинается общественное обсуждение, которое продлится до 31 октября.



ЗАТО С РЕКЛАМОЙ

Президент РФ Владимир Путин 8 августа подписал закон, который предусматривает деанонимизацию владельцев каналов в соцсетях, у которых свыше 10 тысяч подписчиков. Так, с 1 ноября владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых больше 10 тысяч пользователей, должны будут сообщать в Роскомнадзор (РКН) сведения о себе.

Согласно закону, речь идет в том числе о владельцах публичных каналов в мессенджерах. Владельцы каналов, сведения о которых не включены в перечень, не смогут размещать в них рекламу и предложения по финансированию. Кроме того, информацию из таких публичных каналов будет запрещено репостить.