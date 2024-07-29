«Авторизация или крипта»: Роскомнадзор оставит Telegram-каналы иноагентов без денег
Герман Клименко заявил НСН, что от авторизации через Роскомнадзор «пострадают» только анонимные политические Telegram-каналы, а также каналы иноагентов.
Требование к владельцам Telegram-каналов при наличии более 10 тысяч подписчиков передавать Роскомнадзору свои данные, нацелено на анонимные политические каналы, а также блоги иноагентов, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН.
Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку, по которой блогеров-десятитысячников могут обязать подавать информацию о себе в Роскомнадзор, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Инициатива предполагает, что российским компаниям будет запрещено распространять свою рекламу на публичных страницах, пользователи которых не сообщили о себе в Роскомнадзор. Клименко уверен, что для большинства каналов требование не станет проблемой.
«Каналы, которые не по политическим темам, вообще за это не будут переживать. Они просто сообщат о себе и все. У нас сейчас белая реклама, варианты по примеру Блиновской не проходят. Это будет примерно как с доменами, нужно будет предоставить адреса контактного лица, кому можно отправлять уведомления, на которые он должен реагировать. Возможно, попросят подтвердить владение каналом через Госуслуги, это было бы логично, обычная авторизация», - рассказал он.
При этом, по его словам, политические анонимные каналы зачастую получают средства «серыми» путями через криптовалюту.
«Цель Роскомнадзора: оставить политические каналы без российских денег. Вероятно, эта цель будет достигнута. Такая же история, например, случилась с иноагентами на других платформах, вот дошли и до каналов. Это будет удар по политическим анонимным каналам, для других каналов проблем не вижу. Насколько я знаю, они как раз получают деньги серыми схемами в криптовалюте. Поэтому, возможно, такая мера не окажется эффективной. Поэтому надо смотреть. Если мы говорим о каналах, которые сливают всякую «чернуху», за «белые» деньги это точно не делается», - заключил собеседник НСН.
Технической возможности блокировать отдельные Telegram-каналы сегодня нет, а при запрете они могут создаваться снова, заявил ранее генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru