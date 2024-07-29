«Авторизация или крипта»: Роскомнадзор оставит Telegram-каналы иноагентов без денег

«Каналы, которые не по политическим темам, вообще за это не будут переживать. Они просто сообщат о себе и все. У нас сейчас белая реклама, варианты по примеру Блиновской не проходят. Это будет примерно как с доменами, нужно будет предоставить адреса контактного лица, кому можно отправлять уведомления, на которые он должен реагировать. Возможно, попросят подтвердить владение каналом через Госуслуги, это было бы логично, обычная авторизация», - рассказал он.

При этом, по его словам, политические анонимные каналы зачастую получают средства «серыми» путями через криптовалюту.

«Цель Роскомнадзора: оставить политические каналы без российских денег. Вероятно, эта цель будет достигнута. Такая же история, например, случилась с иноагентами на других платформах, вот дошли и до каналов. Это будет удар по политическим анонимным каналам, для других каналов проблем не вижу. Насколько я знаю, они как раз получают деньги серыми схемами в криптовалюте. Поэтому, возможно, такая мера не окажется эффективной. Поэтому надо смотреть. Если мы говорим о каналах, которые сливают всякую «чернуху», за «белые» деньги это точно не делается», - заключил собеседник НСН.

Технической возможности блокировать отдельные Telegram-каналы сегодня нет, а при запрете они могут создаваться снова, заявил ранее генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков «Радиоточке НСН».

