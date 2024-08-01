Специальную маркировку введут для блогеров с аудиторией более 10 тысяч человек
Специальная маркировка будет создана для блогеров с аудиторией более 10 тысяч человек. Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
По его словам, введение данной маркировки связано с принятым законом о необходимости передавать данные в Роскомнадзор.
«Требования и порядок уведомления подготовит правительство своим актом. Там же будут сведения о том, как выглядят маркировки», — заключил депутат.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который обязывает владельцев блогов и каналов с более чем 10 тысячами подписчиков передавать сведения о себе в Роскомнадзор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru