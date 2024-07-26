«Риски не нужны»: Рекламодатели откажутся от средних и мелких блогеров на YouTube

«Замедление, безусловно, приведет к оттоку рекламных бюджетов, так как вряд ли рекламодатели захотят иметь риски, связанные с недобором KPI. Видео могут не досмотреть до конца, упадет вовлеченность пользователей. YouTube минимум на 70% просматривают с мобильных устройств. Даже если замедление не коснется мобильного трафика, рекламодателям и агентствам эти риски не нужны. Лучше переложить бюджеты в более устойчивые отечественные платформы, которые вряд ли будут ограничивать, например VK Видео. Выручка компаний от рекламных интеграций в собственном контенте, шоу партнеров и блогеров увеличилась в 2,5 раза за 2023 год. А реклама у блогеров на YouTube наоборот потеряла 2%», - отметил он.

По его словам, мелкие и средние блогеры потеряют в доходе больше, так как им будет сложнее перейти на другие платформы и найти там рекламодателей.

«Больше всего пострадают мелкие и средние авторы с YouTube, потому что им потребуется время, чтобы набрать свою аудиторию на других площадках. Это нужно, чтобы стать интересным рекламодателям. Но тут им на помощь может прийти монетизация другой платформы, например, VK Видео. Отмечу, что YouTube закрыл монетизацию еще два года назад для авторов из России. Крупных блогеров потеря дохода, скорее всего, коснется меньше, так как сами платформы привлекают их для своих собственных рекламных кампаний и выкупают у них эксклюзивный контент, потому что платформа заинтересованы в том, чтобы они перетянули за собой аудиторию», - рассказал собеседник НСН.

Российским блогерам не грозит потеря денег от рекламы на YouTube из-за замедления его десктопных версий до 70%, заявил ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков «Радиоточке НСН».