Блогеров могут обязать отдавать 5% контента под социальную рекламу
Блогеры будут обязаны размещать социальную рекламу в своих соцсетях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации блогеров и агентств (АБА).
При этом объем такой рекламы должен составлять 5% от общего объема контента, публикуемого ими за год.
В марте депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила, что в рабочую группу, занимающуюся улучшением законодательства в области инфобизнеса и блогосферы, поступило предложение разработать законопроект, обязывающий информировать государственные органы об открытии инфобизнеса, включая блоги.
Помимо этого, обсуждается инициатива ввести обязательное лицензирование для образовательной деятельности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru