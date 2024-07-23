Блогеров могут обязать отдавать 5% контента под социальную рекламу

Блогеры будут обязаны размещать социальную рекламу в своих соцсетях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

При этом объем такой рекламы должен составлять 5% от общего объема контента, публикуемого ими за год.

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В марте депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила, что в рабочую группу, занимающуюся улучшением законодательства в области инфобизнеса и блогосферы, поступило предложение разработать законопроект, обязывающий информировать государственные органы об открытии инфобизнеса, включая блоги.

Помимо этого, обсуждается инициатива ввести обязательное лицензирование для образовательной деятельности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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