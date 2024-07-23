Блогеров могут обязать отдавать 5% контента под социальную рекламу

Блогеры будут обязаны размещать социальную рекламу в своих соцсетях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

При этом объем такой рекламы должен составлять 5% от общего объема контента, публикуемого ими за год.