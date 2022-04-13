«Русофобы и завистники!»: Понасенков заявил о «потрясающем» эффекте от признания иноагентом
Маэстро рассказал в эфире НСН, что подаст в суд «для истории», отметив, что «весомые» люди неожиданно начали признаваться ему в уважении и выслуживаться.
Историк и публицист Евгений Понасенков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в новом статусе его популярность только увеличилась.
«Объявлять меня иноагентом – это абсолютное безумие. При этом в итоге поддержка меня в обществе только возросла, когда я сейчас гуляю по Москве – это настоящий праздник. Если раньше подходили фотографироваться по 5-10 человек, то сейчас человек 40, люди выбегают из кафе, радостно кричат из окон. Это невероятная поддержка. Я этому не только рад, но и научно удивлен, потому что не ожидал такого эффекта. Мне пишут изумительные письма, это потрясающе, то, что я сейчас наблюдаю», - сказал Понасенков.
Он пообещал обжаловать решение Минюста, однако отметил, что делает это «для истории».
«Конечно, все это неправомерно и незаконно, и я в скором времени буду оспаривать это в суде. Пока я не получил никаких аргументов от Минюста относительно причин внесения, но мы все понимаем, что происходит. При этом очевидно, что эти истерика, безумие и попытка задушить все живое пройдут. Понятно, что подавать в суд на государственный орган бессмысленно в нашей стране. Я это делаю для истории, которая все помнит и расставляет на свои места. Это пена, которая пройдет, но всем, кто совершает нехорошие дела, придется за это отвечать. Они просто пока этого не понимают, но я всего этого уже насмотрелся как историк», - подчеркнул Понасенков.
По мнению публициста, включить в список иноагентов его могли либо русофобы, либо завистники.
«Считать меня иноагентом могли только абсолютные русофобы, потому что я обучаю русской культуре, языку, истории, поэзии, литературе миллионы молодых людей по России, за что меня и знают, и любят. Я десятилетия создавал русскую культуру, как ученый-историк и писатель. Такая черная неблагодарность может быть вызвана личной завистью, подлостью и общеполитической истерикой. А в годы суровых испытаний ни в коем случае нельзя впадать в истерику и действовать эмоционально, потому что это навредит всем. Мы должны принимать взвешенные решения, которых я как раз не вижу», - посетовал он.
Понасенков также рассказал, что статус иноагента пока не повлиял на его доходы, предположив, что, «может быть, прошло еще мало времени».
При этом он назвал произошедшее «не совсем чистым» научным экспериментом.
«Я считаю, что это даже не совсем чистый научный эксперимент, потому что люди в целом подлые. Я думаю, если бы такое произошло два-три года назад, возможно, слабые и подлые людишки повели бы себя в некотором проценте по-другому. Но сейчас, учитывая нынешнюю политическую обстановку, "достаточно весомые" люди мне выражают всяческую поддержку и даже хотят выслужиться передо мной, говорят, что уважают, и так далее. Это очень интересный научно-исторический момент, и я его как ученый изучаю», - пояснил историк.
Понасенков высказал мнение, что история все расставит по местам, посоветовав всем быть мудрее, честнее и дальновиднее.
«Хочу напомнить, что вся история России меняется кардинально. Раньше это менялось "за дни", а сейчас, в цифровую эру изменения происходят "в минуты". Поэтому я предложил бы власть предержащим быть дальновиднее, мудрее и честнее. Я думаю, что это в интересах России. Я пока не сильно задумывался, исключат ли меня из числа иноагентов, потому что это зависит исключительно от общеполитической ситуации. Мы должны больше думать о смыслах, а не о форме. Поэтому я предлагаю довериться истории. Через некоторое время мы поговорим с вами уже в другом контексте, когда даже не будет понятия иноагент», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
21 февраля Понасенков предупреждал НСН, что возможный вооруженный конфликт с Украиной повлечет для России «катастрофические последствия».
14 марта он сказал «Радиоточке НСН», что не собирается покидать Россию, отметив, что сейчас сбежали в основном «обласканные властью» деятели культуры.
1 апреля Минюст включил Понасенкова в реестр СМИ-иноагентов.
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