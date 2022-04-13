«Русофобы и завистники!»: Понасенков заявил о «потрясающем» эффекте от признания иноагентом

Он пообещал обжаловать решение Минюста, однако отметил, что делает это «для истории».

«Конечно, все это неправомерно и незаконно, и я в скором времени буду оспаривать это в суде. Пока я не получил никаких аргументов от Минюста относительно причин внесения, но мы все понимаем, что происходит. При этом очевидно, что эти истерика, безумие и попытка задушить все живое пройдут. Понятно, что подавать в суд на государственный орган бессмысленно в нашей стране. Я это делаю для истории, которая все помнит и расставляет на свои места. Это пена, которая пройдет, но всем, кто совершает нехорошие дела, придется за это отвечать. Они просто пока этого не понимают, но я всего этого уже насмотрелся как историк», - подчеркнул Понасенков.

По мнению публициста, включить в список иноагентов его могли либо русофобы, либо завистники.

«Считать меня иноагентом могли только абсолютные русофобы, потому что я обучаю русской культуре, языку, истории, поэзии, литературе миллионы молодых людей по России, за что меня и знают, и любят. Я десятилетия создавал русскую культуру, как ученый-историк и писатель. Такая черная неблагодарность может быть вызвана личной завистью, подлостью и общеполитической истерикой. А в годы суровых испытаний ни в коем случае нельзя впадать в истерику и действовать эмоционально, потому что это навредит всем. Мы должны принимать взвешенные решения, которых я как раз не вижу», - посетовал он.

Понасенков также рассказал, что статус иноагента пока не повлиял на его доходы, предположив, что, «может быть, прошло еще мало времени».

При этом он назвал произошедшее «не совсем чистым» научным экспериментом.

«Я считаю, что это даже не совсем чистый научный эксперимент, потому что люди в целом подлые. Я думаю, если бы такое произошло два-три года назад, возможно, слабые и подлые людишки повели бы себя в некотором проценте по-другому. Но сейчас, учитывая нынешнюю политическую обстановку, "достаточно весомые" люди мне выражают всяческую поддержку и даже хотят выслужиться передо мной, говорят, что уважают, и так далее. Это очень интересный научно-исторический момент, и я его как ученый изучаю», - пояснил историк.