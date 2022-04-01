Минюст признал иноагентами еще восемь человек

Минюст РФ включил в список лиц, выполняющих функции иностранного агента, еще восемь человек.

Минюст внёс Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов

Среди них, в частности, основатель издания The Bell Елизавета Осетинская, главред The Bell Ирина Малкова, журналистка телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Мария Борзунова и историк Евгений Понасенков.

Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. Закон, в частности, ввел понятие СМИ-иноагент, на основании этого закона СМИ, получающее зарубежное финансирование, может быть признано иноагентом.



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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:Минюст РФ
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