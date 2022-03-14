«Лизоблюды!» Понасенков остается в России и не жалеет об отъезде «прикормленных знаменитостей»

«Что касается отъезда этих так называемых знаменитостей, я хочу подчеркнуть, что сегодня сбежали из России как раз те, кто был очень обласкан властью, кто кормился за счет власти на всех федеральных каналах. А вот я, человек в общем-то оппозиционно настроенный, который всегда имел свою точку зрения и сопротивлялся многим пагубным решениям власти, я остался в стране, и я буду в России, потому что это моя страна, моя Родина, и это моя позиция – научная, гражданская и военная», - сказал Понасенков.

Историк отметил, что сбежали из страны «самые-самые лизоблюды», а он остался, хоть и не согласен с проводимой внешней политикой.

«Я коренной москвич и никакие политические события не заставят меня сдать мою позицию. Это не значит, что я поддерживаю действия партии и правительства. Более того, я категорически против тех действий, которые мы осуществляем во внешней политике в целом, не только в том, что касается Украины. Но я не оставлю Россию из-за этих конкретных опасностей. Да, я могу поехать по работе, по делам или на отдых, но сейчас, в эти недели я принципиально остался в России, чтобы показать мою позицию. А кинули режим, кинули власть самые-самые лизоблюды», - подчеркнул публицист.

Он также отметил, что «Эхо Москвы», ряд журналистов которого также покинули Россию, заслужило ликвидацию своим «лицемерием».

«Ну и, конечно, несколько сбежало из "Эха" и "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом), но я напомню, что «Эхо Москвы» было рупором отнюдь не только интеллигенции, но и рупором Кремля, а Венедиктов гордился и гордится дружбой с Песковым и Симоньян. На "Эхе Москвы" намного чаще меня выступали государственные чиновники и пропагандисты, а сегодня этот лицемерный канал просто не просто закрыт, а изничтожен. "Эховцы" получили то, что они заслужили своим лицемерием, своим "и вашим, и нашим"», - считает Понасенков.

При этом историк высказал мнение, что артисты и ученые не должны нести ответственность за спецоперацию на Украине.

«Каждый человек волен действовать, как считает нужным. Эту спецоперацию начали не артисты, интеллигенты или ученые, следовательно, они за нее и не отвечают, и я за нее не отвечаю. Более того, за несколько недель до начала нынешних событий я просил российское руководство поменять тактику, действовать совершенно иначе и не входить в открытое противостояние. Мое обращение посмотрели более миллиона человек, меня не послушали, а если бы послушали, мы бы не имели все нынешние проблемы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».