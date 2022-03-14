«Лизоблюды!» Понасенков остается в России и не жалеет об отъезде «прикормленных знаменитостей»
Публицист сказал НСН, что категорически не согласен с действиями властей, однако никакая «политика» не заставит его сдать позицию и покинуть Родину.
Историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что не собирается покидать Россию, отметив, что сейчас сбежали в основном «обласканные властью» деятели культуры.
«Что касается отъезда этих так называемых знаменитостей, я хочу подчеркнуть, что сегодня сбежали из России как раз те, кто был очень обласкан властью, кто кормился за счет власти на всех федеральных каналах. А вот я, человек в общем-то оппозиционно настроенный, который всегда имел свою точку зрения и сопротивлялся многим пагубным решениям власти, я остался в стране, и я буду в России, потому что это моя страна, моя Родина, и это моя позиция – научная, гражданская и военная», - сказал Понасенков.
Историк отметил, что сбежали из страны «самые-самые лизоблюды», а он остался, хоть и не согласен с проводимой внешней политикой.
«Я коренной москвич и никакие политические события не заставят меня сдать мою позицию. Это не значит, что я поддерживаю действия партии и правительства. Более того, я категорически против тех действий, которые мы осуществляем во внешней политике в целом, не только в том, что касается Украины. Но я не оставлю Россию из-за этих конкретных опасностей. Да, я могу поехать по работе, по делам или на отдых, но сейчас, в эти недели я принципиально остался в России, чтобы показать мою позицию. А кинули режим, кинули власть самые-самые лизоблюды», - подчеркнул публицист.
Он также отметил, что «Эхо Москвы», ряд журналистов которого также покинули Россию, заслужило ликвидацию своим «лицемерием».
«Ну и, конечно, несколько сбежало из "Эха" и "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом), но я напомню, что «Эхо Москвы» было рупором отнюдь не только интеллигенции, но и рупором Кремля, а Венедиктов гордился и гордится дружбой с Песковым и Симоньян. На "Эхе Москвы" намного чаще меня выступали государственные чиновники и пропагандисты, а сегодня этот лицемерный канал просто не просто закрыт, а изничтожен. "Эховцы" получили то, что они заслужили своим лицемерием, своим "и вашим, и нашим"», - считает Понасенков.
При этом историк высказал мнение, что артисты и ученые не должны нести ответственность за спецоперацию на Украине.
«Каждый человек волен действовать, как считает нужным. Эту спецоперацию начали не артисты, интеллигенты или ученые, следовательно, они за нее и не отвечают, и я за нее не отвечаю. Более того, за несколько недель до начала нынешних событий я просил российское руководство поменять тактику, действовать совершенно иначе и не входить в открытое противостояние. Мое обращение посмотрели более миллиона человек, меня не послушали, а если бы послушали, мы бы не имели все нынешние проблемы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее сообщалось, что на фоне спецоперации на Украине Россию покинули журналистка и светская львица Ксения Собчак, звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин, телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Дибров, актриса Чулпан Хаматова, певица Земфира, режиссер Рената Литвинова, блогер Юрий Дудь и другие. При этом ряд уехавших отвергаю эмиграцию и обещают вернуться.
Актриса Мария Шукшина на этом фоне раскритиковала российских знаменитостей, которые покинули страну на фоне специальной операции РФ на Украине, сравнив их с рептилиями.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в начале «исхода» знаменитостей из России выпустил песню и клип под названием «Прощай, элита!», в которой поется, что «творческий и креативный люд», опасаясь за судьбу вилл и счетов, превратившихся в пыль, с криками «за мир!» уезжает за кордон.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- СМИ: Российский беспилотник упал на территории Румынии
- Головченко: Россия снимет ограничения на импорт белорусской продукции
- Инфекционист оценил готовность Санкт-Петербурга к отмене масочного режима
- «Ребенок»: Российский космонавт прокомментировал заявление Маска
- Кадыров объяснил важность спецоперации на Украине
- Генсек ООН назвал перспективу ядерного конфликта возможной
- МВФ прогнозирует России глубокую рецессию из-за санкций
- «Стало не смешно»: Янукович высказался о Зеленском
- «Яндекс.Музыка» и VK сообщили о проблемах с западными новинками
- СМИ: ЕС ужесточит антироссийские санкции, но не запретит импорт нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru