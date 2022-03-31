«Секта и ОПГ!»: Понасенков поддержал блокировку «Википедии» в России
Историк сказал в эфире НСН, что рад «встрече двух монстров», посетовав, что сегодня «Википедия» распространяет бред и фальсификации, чтение которых опасно.
«Википедия» является сектой, которая распространяет дезинформацию под видом «свободы и объективности», поэтому ее следует заблокировать, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» историк и публицист Евгений Понасенков.
Роскомнадзор заявил в четверг, что «Википедию» привлекут к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Ранее ведомство вынесло этому ресурсу повторное предупреждение в связи со статьей на русском языке о спецоперации на Украине.
«Здесь хорошее встретилось с прекрасным. Я очень рад, что наше государство, которое само сильно не идеально, наконец-то вошло в противоречия с ОПГ, организованной преступной группой. Все, что я за последние годы читал в "Википедии", это либо бред, либо откровенная фальсификация. Там нет никакой свободы. Все, что декларируется, все правила "Википедии" ими же и нарушены. Это секта администраторов, и воспринимать информацию из "Википедии" просто опасно», - сказал Понасенков.
При этом он признался, что рад противостоянию «двух монстров», поскольку в нынешней «Википедии» нет ни свободы, ни объективности.
«Я рад, что теперь два монстра встретились. Это приятно для меня, как для ученого. В нынешнем виде, когда "Википедия" нарушает свои же принципы, ее, конечно, надо блокировать. Если бы там действовали ими же декларируемые свобода и объективность, тогда ни в коем случае, потому что это цензура», - отметил историк.
При этом Понасенков раскритиковал научно-исторические статьи в «Википедии», напомнив о расследовании в отношении ее администраторов.
«Если брать научно-исторические статьи, это ненаучно, контрфактично, это куча фактических ошибок и дезинформация для читателей. Что касается людей ныне живущих и актуальных проблем, здесь у них властвуют только личные пристрастия, расчет, часто бывают денежные «заносы» и так далее. Есть даже в интернете расследование, которое показывает, какой степени гнили, коррумпированности и опасности многие администраторы "Википедии"», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
2 марта Роскомнадзор первый раз предупредил администрацию «Википедии» в связи с фейками в статье о спецоперации на Украине, а 29 марта направил повторное предупреждение.
На момент выхода этого материала на сайте русскоязычной «Википедии» висит уведомление о том, что ей «снова угрожают блокировкой в РФ» из-за статьи о спецоперации. При этом пользователям дается инструкция, что делать в случае блокировки ресурса.
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