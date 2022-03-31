«Секта и ОПГ!»: Понасенков поддержал блокировку «Википедии» в России

«Википедия» является сектой, которая распространяет дезинформацию под видом «свободы и объективности», поэтому ее следует заблокировать, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» историк и публицист Евгений Понасенков.

Роскомнадзор заявил в четверг, что «Википедию» привлекут к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Ранее ведомство вынесло этому ресурсу повторное предупреждение в связи со статьей на русском языке о спецоперации на Украине.