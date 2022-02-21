«Вопиющий маразм!»: Понасенков предостерег Россию от «авантюр» с ДНР и ЛНР
В случае военного конфликта с Украиной российская экономика и национальные проблемы «не выдержат и взорвутся», опасается историк.
Историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил о катастрофических последствиях возможной войны с Украиной и с иронией отнесся к «радушию» россиян к беженцам с Донбасса.
Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса, в соответствии с которыми 78% россиян поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР. При этом три четверти граждан РФ (75%) поддерживают единовременные выплаты беженцам в размере 10 тыс. рублей.
«Все эти опросы я считаю абсолютной липой, потому что за всю мою жизнь мне ни разу ВЦИОМ не звонил. Кроме того, все мои знакомые в самых разных областях, - ученые, деятели искусства, бизнесмены и простые граждане, - категорически против авантюры с ДНР и ЛНР. Как военный историк, я могу сказать, что сейчас ни в коем случае нельзя развязывать войну с Украиной, потому что это повлечет катастрофические последствия для России. Наша экономика, национальные проблемы, которых в России просто уйма, просто не выдержат и взорвутся, это совершенно очевидно», - сказал Понасенков.
По его мнению, беженцы из Донбасса появились из-за ошибок российских властей.
«Российским властям нужно вообще ничего не делать, тогда не будет беженцев. Если они перестанут делать ошибочные действия, никаких беженцев не будет. Я, как историк, эту страну знаю тысячу лет, и то, что я сейчас наблюдаю, это вопиющий и очень опасный маразм, от которого в скором времени все мы страшно пострадаем. Чтобы не было беженцев, российским властям надо просто успокоиться», - считает историк.
Понасенков также признался, что у него появляются «слезы умиления», когда он видит ростовчан, готовых отдать беженцам зарплату.
«Что касается отношения к так называемым беженцами, которых «делают беженцами», то мы видим в открытых источниках и соцсетях отношение к этому наших замечательных ростовчан. Умильная слеза падает в шелковый платок, когда я наблюдаю, с каким радушием ростовчане встречают жителей ДНР, как хотят им отдать последнее и, прежде всего, зарплату. У нас свободная страна, по Конституции граждане России имеют право жить, как они хотят, а не как им навязывают обезумевшие политики», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич выступил против выплат беженцам из Донбасса. В беседе с НСН он призвал политиков, ответственных за решения по Донбассу, «остановиться, пока не поздно».
Со своей стороны, рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук сказал «Радиоточке НСН», что категорически против военного конфликта на Донбассе.
«Ну что это такое? Ну зачем это, к чему? Ради каких-то собственных амбиций наполеоновских дядьки развязывают войну», - возмутился Шевчук.
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