«Вопиющий маразм!»: Понасенков предостерег Россию от «авантюр» с ДНР и ЛНР

Историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил о катастрофических последствиях возможной войны с Украиной и с иронией отнесся к «радушию» россиян к беженцам с Донбасса.

Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса, в соответствии с которыми 78% россиян поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР. При этом три четверти граждан РФ (75%) поддерживают единовременные выплаты беженцам в размере 10 тыс. рублей.