Рост зарплат и страх увольнения: Выплаты за сверхурочную работу стали рассчитывать иначе
Изменения вступили в силу с 1 сентября 2024 года.
В России начали по-новому рассчитывать выплаты за переработки сотрудников. Специалисты уверяют, что это приведет к увеличению доходов россиян. При этом психологи объясняют «стремление» граждан к переработкам страхом перед увольнением и проблемами в личной жизни сотрудников.
НОВЫЕ РАСЧЕТЫ И УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ
С 1 сентября в России в силу вступил закон, по которому зарплату за сверхурочную работу будут рассчитывать по-другому. Отмечается, что такие поправки были внесены с целью увеличения зарплаты сотрудников. Теперь для расчета дохода за сверхурочный труд работодатели будут учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты. Так, первые два часа сверхурочной работы теперь оплачиваются в полуторном размере, а последующие часы — в двойном.
При этом у сотрудников остается право взять дополнительный отгул за свою сверхурочную работу.
В апреле 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о новом порядке оплаты сверхурочной работы. Отмечалось, что этот документ учитывает различные системы оплаты труда, применяемые работодатели. В том числе, выплаты по тарифным ставкам и окладам, а также бестарифную, сдельную и другие системы.
Между тем, руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в интервью НСН заверил, что новый порядок расчета оплаты за сверхурочную работу увеличит зарплаты работников до 20%, а работодатели теперь не смогут «манипулировать» и нарушать устные договоренности.
«Раньше была такая система, что все дополнительные оплаты не учитывались. Работодатели пользовались этим, искали какие-то схемы, манипуляции, способы, как сделать так, чтобы сотрудник вышел на работу, но как-то по согласованию. Пытались убедить работника, чтобы он вышел просто по договоренности, а эти договоренности не соблюдались. Любые переработки теперь будут значительно сказываться на доходе. Сверхурочная работа распространена особенно в сфере услуг, в медицине, туризме, ресторанах и кафе», - добавил он.
ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ?
При этом Росстат в августе обнародовал данные, согласно которым, в России перерабатывают до 3,25 млн человек. Отмечается, что такие сотрудники работают больше 40 часов в неделю. Однако, по подсчетам Росстата, число перерабатывающих россиян сократилось до исторического минимума.
Известно, что в России чаще всего перерабатывают сотрудники сфер торговли и ремонта автомобилей. На втором месте по числу часов переработки — сотрудники из сфер хранения и транспортировки, на третьем — сферы строительства.
Социальный психолог Алексей Рощин в беседе с НСН заметил, что Россияне задерживаются на работе из-за страха, что их уволят.
«В России практика сверхурочной работы не просто распространена, она является господствующей. Россияне очень часто перерабатывают, зачастую это даже считается геройством. Якобы, если человек не работает сверхурочно, он плохой работник, к нему плохо относится руководство. Это такой обычай уже. В России к этому относятся философски, потому что некуда деваться. Это происходит у частников, а также на госслужбе. Например, у чиновников очень распространены задержки после работы. Это не только рабочие на заводах», - объяснил он.
Однако, подчеркнул психолог, чаще всего россияне задерживаются на работе не из-за денег, а просто «спасаясь» в офисе от своих личных проблем.
«Личные убеждения человека могут быть связаны с трудоголизмом. Это чаще всего люди, которые имеют проблемы в личной жизни. Им просто не нравится дома, они могут себе не признаваться, они спасаются на работе. Тут рекомендую заняться своей личной жизнью, не бежать от проблем», - отметил собеседник НСН.
Ранее исследовательский центр «Зарплата.ру» опубликовал результаты опроса, согласно которому, более 80% россиян несколько раз в неделю остаются работать по вечерам, после окончания рабочего времени или в выходные, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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