Рост зарплат и страх увольнения: Выплаты за сверхурочную работу стали рассчитывать иначе

НОВЫЕ РАСЧЕТЫ И УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ

С 1 сентября в России в силу вступил закон, по которому зарплату за сверхурочную работу будут рассчитывать по-другому. Отмечается, что такие поправки были внесены с целью увеличения зарплаты сотрудников. Теперь для расчета дохода за сверхурочный труд работодатели будут учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты. Так, первые два часа сверхурочной работы теперь оплачиваются в полуторном размере, а последующие часы — в двойном.

При этом у сотрудников остается право взять дополнительный отгул за свою сверхурочную работу.

В апреле 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о новом порядке оплаты сверхурочной работы. Отмечалось, что этот документ учитывает различные системы оплаты труда, применяемые работодатели. В том числе, выплаты по тарифным ставкам и окладам, а также бестарифную, сдельную и другие системы.