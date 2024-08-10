Эксперт Подольская: Двойную пенсию могут получать инвалиды и бывшие военные
Двойную пенсию могут получать россияне с инвалидностью и бывшие военнослужащие с гражданским стажем. Об этом рассказала завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости.
Эксперт напомнила, что инвалиды, достигшие пенсионного возраста, могут получать страховую пенсию по старости и государственную выплату по инвалидности.
«Также двойная пенсия предусмотрена для бывших военнослужащих. Для них выплаты от Социального фонда... предусмотрены при наличии стажа по гражданским специальностям», — отметила Подольская.
Специалист также указала, что страховые пенсии выше среднего имеют Герои Труда, сельские жители, чернобыльцы, инвалиды I группы. Эти категории граждан получают специальные доплаты.
Между тем Соцфонд сообщил, что с 2025 года индексация страховых пенсий работающим пенсионерам будет проходить в два этапа, в феврале и апреле.
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