«Шаурма и рабы из Конго»: Основатель SuperJob о законопроекте депутата Нилова

Малому бизнесу «по барабану» на любые новые законы, связанные с переработками, заявил в интервью НСН основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее предложил ограничить 120-ю часами в год время переработок в режиме ненормированного рабочего дня. Автор законопроекта указал, что сейчас в законе нет ограничений на продолжительность ненормированного рабочего дня. Захаров сказал, что не видит проблем с действующим Трудовым кодексом.