«Шаурма и рабы из Конго»: Основатель SuperJob о законопроекте депутата Нилова

«Белый и пушистый» бизнес прекрасно работает по Трудовому кодексу, а владельцы малого бизнеса наплюют на любые новые законы, сказал в эфире НСН Алексей Захаров.

Малому бизнесу «по барабану» на любые новые законы, связанные с переработками, заявил в интервью НСН основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее предложил ограничить 120-ю часами в год время переработок в режиме ненормированного рабочего дня. Автор законопроекта указал, что сейчас в законе нет ограничений на продолжительность ненормированного рабочего дня. Захаров сказал, что не видит проблем с действующим Трудовым кодексом.

В Госдуме предложили ограничить время ненормированной работы 120 часами в год
«Наш Трудовой кодекс давно и надежно регламентирует все, связанное с переработками. Есть великолепно работающая структура - Государственная инспекция по труду. В случае малейшего отступления Трудовая инспекция моментально приходит и дает по башке работодателю. Я не вижу проблемы, которую нужно решать. Переработка обычно оплачивается в двойном-тройном размере, при этом в малом бизнесе бывает как угодно. Там как договорились – так и работают, и с обеих сторон (и работодателя, и работника) плюют на Трудовой кодекс. А там где средний и крупный, «белый и пушистый» бизнес, который на виду и платит налоги, – ну какие там переработки», - сказал Захаров.

При этом он указал депутату Нилову на ситуацию с нелегальным рынком труда, сравнив ее с «рабством».

«Невыгодно для сотрудников»: Лимит ненормированной работы призвали снизить
«Чего бы депутаты не приняли, малый бизнес на это наплюет, им все по барабану. Никакие регулирующие органы не будут проверять отдельно взятую шаурмичную, если ее сотрудник жарит шаурму не 8, а 18 часов. Эти проверки для государства нерентабельны. Если на строительстве какого-нибудь газопровода заставят перерабатывать 20 тысяч рабочих, сразу вылезет профсоюз и не даст это делать. А 20 тысяч рабов из Конго или Таджикистана живут вне Трудового кодекса, и депутат Нилов ничего с этим не сделает. Здесь надо бороться с нелегальным рынком труда», - заключил собеседник НСН.

Руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что приравнивание ненормированной работы к сверхурочной «усилит эксплуатацию» работников.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости /
ТЕГИ:Трудовые МигрантыРаботаГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры