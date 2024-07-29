«Шаурма и рабы из Конго»: Основатель SuperJob о законопроекте депутата Нилова
«Белый и пушистый» бизнес прекрасно работает по Трудовому кодексу, а владельцы малого бизнеса наплюют на любые новые законы, сказал в эфире НСН Алексей Захаров.
Малому бизнесу «по барабану» на любые новые законы, связанные с переработками, заявил в интервью НСН основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее предложил ограничить 120-ю часами в год время переработок в режиме ненормированного рабочего дня. Автор законопроекта указал, что сейчас в законе нет ограничений на продолжительность ненормированного рабочего дня. Захаров сказал, что не видит проблем с действующим Трудовым кодексом.
«Наш Трудовой кодекс давно и надежно регламентирует все, связанное с переработками. Есть великолепно работающая структура - Государственная инспекция по труду. В случае малейшего отступления Трудовая инспекция моментально приходит и дает по башке работодателю. Я не вижу проблемы, которую нужно решать. Переработка обычно оплачивается в двойном-тройном размере, при этом в малом бизнесе бывает как угодно. Там как договорились – так и работают, и с обеих сторон (и работодателя, и работника) плюют на Трудовой кодекс. А там где средний и крупный, «белый и пушистый» бизнес, который на виду и платит налоги, – ну какие там переработки», - сказал Захаров.
При этом он указал депутату Нилову на ситуацию с нелегальным рынком труда, сравнив ее с «рабством».
«Чего бы депутаты не приняли, малый бизнес на это наплюет, им все по барабану. Никакие регулирующие органы не будут проверять отдельно взятую шаурмичную, если ее сотрудник жарит шаурму не 8, а 18 часов. Эти проверки для государства нерентабельны. Если на строительстве какого-нибудь газопровода заставят перерабатывать 20 тысяч рабочих, сразу вылезет профсоюз и не даст это делать. А 20 тысяч рабов из Конго или Таджикистана живут вне Трудового кодекса, и депутат Нилов ничего с этим не сделает. Здесь надо бороться с нелегальным рынком труда», - заключил собеседник НСН.
Руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что приравнивание ненормированной работы к сверхурочной «усилит эксплуатацию» работников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков рассказал о темах переговоров Путина и Лукашенко на Валааме
- «Газпром» установил рекорд суточных поставок газа в КНР по «Силе Сибири»
- СК начал проверку после ЧП на шлюзе Беломорканала в Карелии
- Денис Матвеев завершил работу в отряде космонавтов
- Задержан курьер, причастный к хищению 45 млн рублей у Радзинского
- Бразильскую спортсменку выгнали из сборной за уход из Олимпийской деревни
- Путин освободил от должности первого замглавы МИД Титова
- В Волгоградской области запустили Telegram-канал для людей с ВИЧ
- ВСУ лишились первой линии укреплений у Славянска — Краматорска
- «Пёсни для пёсиков»: Российские музыканты записали альбом для грустящих дома собак
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru