Путин подписал закон о новом порядке оплаты сверхурочной работы

В частности, законом устанавливается, что оплата сверхурочной работы должна включать в себя компенсационные и стимулирующие выплаты: за первые два часа работы - не менее чем в полуторном размере, а за последующие - в двойном размере минимум.

При этом в документе учитываются различные системы оплаты труда, которые применяют работодатели. Это, в том числе, выплаты по тарифным ставкам и окладам, а также бестарифная, сдельная и иные системы.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее исследовательский центр «Зарплата.ру» провёл опрос и выяснил, что большинство россиян (81%) несколько раз в неделю остаются работать по вечерам, после окончания основного времени работы, однако доплаты за сверхурочную работу получают только 58%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

