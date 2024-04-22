Путин подписал закон о новом порядке оплаты сверхурочной работы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый порядок оплаты сверхурочной работы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, законом устанавливается, что оплата сверхурочной работы должна включать в себя компенсационные и стимулирующие выплаты: за первые два часа работы - не менее чем в полуторном размере, а за последующие - в двойном размере минимум.
При этом в документе учитываются различные системы оплаты труда, которые применяют работодатели. Это, в том числе, выплаты по тарифным ставкам и окладам, а также бестарифная, сдельная и иные системы.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Ранее исследовательский центр «Зарплата.ру» провёл опрос и выяснил, что большинство россиян (81%) несколько раз в неделю остаются работать по вечерам, после окончания основного времени работы, однако доплаты за сверхурочную работу получают только 58%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон о новом порядке оплаты сверхурочной работы
- Путин наградил Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
- СМИ: Российские военные нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове
- АСТ подтвердило приостановку продаж «Наследия» Сорокина
- Десантники из Бурятии заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру
- СК возбудил уголовное дело по факту избиения Героя России в Подмосковье
- Продажи «шашлычного набора» в апреле этого года упали на треть
- В России с 1 июня появится перечень рекомендованных профессий для подростков
- Оззи Осборна и Шер включат в Зал славы рок-н-ролла в 2024 году
- В ФРГ расследуют сообщения об участии Knauf в восстановлении Мариуполя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru