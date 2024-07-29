«Невыгодно для сотрудников»: Лимит ненормированной работы призвали снизить

Введение 120-часового лимита ненормированной работы невыгодно для сотрудников, поскольку работодатели в таком случае будут отказываться от менее выгодного для них режима сверхурочной работы. Об этом НСН заявил руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее подготовил законопроект, согласно которому количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня необходимо ограничить 120 часами в год. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале. По мнению Бабича, введение такой меры усилит эксплуатацию работников, так как работодатели станут уходить от менее выгодной для них сверхурочной работы, также ограниченной 120 часами.