«Невыгодно для сотрудников»: Лимит ненормированной работы призвали снизить
Ненормированный рабочий день не должен быть системой, поскольку от такой ситуации выгоду получает только работодатель, но не сотрудники, сказал НСН Олег Бабич.
Введение 120-часового лимита ненормированной работы невыгодно для сотрудников, поскольку работодатели в таком случае будут отказываться от менее выгодного для них режима сверхурочной работы. Об этом НСН заявил руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее подготовил законопроект, согласно которому количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня необходимо ограничить 120 часами в год. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале. По мнению Бабича, введение такой меры усилит эксплуатацию работников, так как работодатели станут уходить от менее выгодной для них сверхурочной работы, также ограниченной 120 часами.
«Ненормированный рабочий день — это такой режим, при котором сотрудник работает периодически за пределами рабочего времени. Закон предполагает, что это не должно быть системой — в противном случае ненормированный рабочий день превращается в сверхурочную работу. Согласно закону, за ненормированную работу предоставляется не меньше трех дней оплачиваемого отпуска. При этом время ненормированной работы специально не учитывается, поскольку предполагается, что это происходит иногда и за это работник получает компенсацию в виде дополнительного отпуска. Идея, которую транслирует Нилов, безусловно, заслуживает внимания, но говорить о том, чтобы ограничить ненормированную работу 120 часами, не очень верно, поскольку это слишком много — так мы приравниваем ненормированную работу к сверхурочной, которая также ограничена 120 часами в год. Таким образом, многие работодатели просто начнут уходить от сверхурочной работы, предполагающей двойную оплату и строгий учет часов. Перевод работников на ненормированный режим усилит их эксплуатацию», — сказал Бабич.
Собеседник НСН пояснил, для каких сфер деятельности характерна ненормированная работа.
«Как правило, ненормированный рабочий день применяется для офисных работников, там, где невозможно заранее спрогнозировать объем работы, где необходимо проводить встречи за пределами рабочего времени, где нужно срочно закрыть вопросы, связанные с отчетностью. Когда это происходит слишком часто, конечно, это выгодно работодателю, но совершенно неудобно для работников. Если же работник остается на несколько часов один-два раза в месяц, это нормально, за это сотрудник получает достойную компенсацию. Возможно, какое-то дополнительное регулирование данного вопроса необходимо, но только не так, как предлагает Нилов», — подытожил он.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил, что больше половины опрошенных россиян (55%) считают трудоголизм нормой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин освободил от должности первого замглавы МИД Титова
- В Волгоградской области запустили Telegram-канал для людей с ВИЧ
- ВСУ лишились первой линии укреплений у Славянска — Краматорска
- «Пёсни для пёсиков»: Российские музыканты записали альбом для грустящих дома собак
- При размыве на Беломорканале в Карелии погиб один человек
- В Лисичанске при атаке дрона ВСУ пострадала пожилая женщина
- «Собиратель душ» с Кейджем показал в России самый успешный старт лета
- Лукашенко и Путин договорились закрыть проблемные вопросы по линии СБ к осени
- ФАС выдала предупреждение «дочке» «Сургутнефтегаза» из-за цен на АЗС
- СМИ: Более 30 человек отравились водой Olavoda в Свердловской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru