Любое лекарство является чужеродным для организма человека и имеет побочные эффекты, но парацетамол уже давно находится на рынке. Страхи президента США Дональда Трампа перед препаратом не являются научно обоснованными. Об этом рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в разговоре с НСН.



Администрация президента США Дональда Трампа собирается связать употребление беременными женщинами парацетамола с развитием аутизма у новорожденных. Также чиновники планируют предложить лечение расстройства с помощью лейковорина (фолиновая кислота). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники. Беспалов не обнаружил подтверждения этим гипотезам.